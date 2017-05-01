بلاغ صحفي صادر عن اللجنة التنسيقية الموحدة لمكونات الحراك والمقاومة محافظة شبوة

عن الاهداف العامة لزحف جماهير شبوة نحو العاصمة عدن يوم الاربعاء الموافق ٣ مايو ٢٠١٧ م للمشاركة في الحشد الجماهيري يوم الخميس بتاريخ ٤مايو ٢٠١٧ م

الى جماهير شعب الجنوب الصامد

الى اُسر ورفاق الشهداء الابطال

ان محافظة شبوة قدمت التضحيات من اجل الجنوب وهويته ولن تتاخر من محافظات الجنوب من المهرة شرقاً الى باب المندب غرباً وهي في نضالها تؤكد على الثوابت التالية :

- ان الشراكة مع التحالف ومشاركة المقاومة الجنوبية عسكرياً في معارك تحرير محافظات الشمال بعد النصر المؤزر في الجنوب انما ياتي في اطار التحالف ضد العدو المشترك لدول الجوار والجنوب في ذات الوقت

- ان الهدف من مشاركة كادر الحراك والمقاومه في ادارة المحافظات الجنوبية ياتي في اطار تمكين الجنوبيين من السيطرة على الارض واستعادة بناء الدولة الجنوبية بحدودها المتعارف عليها دولياً

- ان مشاركة شبوه بحراكها ومقاومتها وجميع أطياف المجتمع في هذه الفعالية الجنوبية جاء للتأكيد على :

- استمرارية الثورة الجنوبية والتمسك بأهدافها الوطنية المتمثلة في التحرير والاستقلال وقيام دولة الجنوب الفدرالية كاملة السيادة التي قدم شعبنا في سبيلها قوافل من الشهداء وتضحيات جسام.

- الحفاظ على الانتصارات التي حققتها المقاومة الجنوبية الباسلة في كل الجبهات وعدم السماح للمتربصين باختطافها وعادة إنتاج الهيمنة والاحتلال

- الاسراع في تشكيل حامل سياسي كممثل للقضية ويتحمل مسئوليته قيادة مسيرة الثورة نحو تحقيق أهدافها والحفاظ على ماحققته المقاومة الجنوبية من انتصارات على الارض ولابد أن يكون هذا الحامل على قاعدة تمثيل وطني منصف يؤسس لشركاء لا أنصار ويستوعب مفردات الطيف السياسي والاجتماعي لينهض بقضية الجنوب المصيرية داخليا وخارجيا والوصول بها الى التحرير والاستقلال

- اعادة ترتيب اوضاع المقاومة وجاهزيتها العسكرية وتوجيهها نحو تحرير ما تبقى من مديريات الجنوب في شبوه وابين ولحج ووقف كل معارك الجنوبيين مع التحالف في الشمال حتى تحرير اخر شبر من ارض الجنوب .

اننا في شبوه نتمسك بهذه الأهداف وسوف تكون مشاركتنا على اساسها ونأمل ان نرص الصفوف لتحقيق اهداف وطموحات شعبنا

المجد والخلود للشهداء وجرحى الجنوب

وعاش شعب الجنوب العربي الحر الابي الذي تتحطم على ارادته كل المؤامرات والدسائس

صادر عن / اللجنة التنسيقية الموحده للحراك والمقاومة الجنوبية محافظة شبوه

عتق ١ مايو ٢٠١٧ م

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