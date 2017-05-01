أولى ثمار توصيات مؤتمرحضرموت الجامع ثقافياً تقطف بوادي حضرموت باشهار ملتقى الدان الحضرمي

بحضور المهندس هشام السعيدي الوكيل المساعد لشئون مديريات الوادي والصحراء وبعض من مدراء عموم المكاتب التنفيذية و المديريات بالسلطة المحلية بالوادي والصحراء وتحت إشراف مندوبي مكتب وزارة الشئون الاجتماعية والعمل و شعراء ومغنيي الدان الحضرمي والمهتمين بالوسط التراثي الشعري وشخصيات اجتماعية .

احتضنت صباح اليوم السبت 29/4/2017 قاعة الأديب / علي أحمد باكثير بمكتب وزارة الثقافة بالوادي والصحراء حفل إشهار لملتقى الدان الحضرمي بوادي حضرموت لكوكبة شعرية ومغنيي الدان بمديريات الوادي والذي اتى لتجسيد الحفاظ على غناء الدان الحضرمي والاهتمام به وايصاله إلى الجيل المعاصر ليرتبط بثقافتة الفنية الأصيلة وكذا الاهتمام بروادها وحفظ حقوقهم الفكرية والأدبية ظمن عدة أهداف أنشئ الملتقى لتحقيقها فمن وسيله التواصل الاجتماعي الواتس اب ولدت الفكره بعد قرابة ثلاث سنوات لتبدأ آلية التحضير والاعداد ليكون حامل وكيان يجمع أعضاء الملتقى من الواقع الافتراضي إلى الواقع المعاصر ومن كل مديريات ومناطق الوادي هم اعضائه .

كلمة اللجنة التحضيرية للملتقىالقاها الاخ الشاعر عوض عبيد صابر بادئاً بالترحيب لضيوف الحفل من السلطة المحلية بالوادي والصحراء والضيوف الحاضرين كلاً باسمه وصفته شاكراً الجميع على تلبيتهم الدعوة والتي نبغت من حبهم للدان والتراث الحضرمي مستهل بشرح توضيحي عن فكرة الملتقى منذ تأسيسه عبر مجموعة التواصل الاجتماعي وتحت مسمى ملتقى الشعراء وكيفية عمل اللجنة التحضيرية التي باشرت بالنزول الميداني إلى مديريات الوادي للتطلع إلى أوضاع فن الدان فيها ولقاء بعشاقه وطرح عليهم فكره إنشاء الملتقى للحفاظ عليه من الثقافات الدخيلة وسرد انطباع من التقت بهم اللجنة التحضيرية من حفاوه ترحيب واستقبال بالفكرة وأننا اليوم ومن منطلق توصيات ومخرجات مؤتمر حضرموت الجامع الذي نصت إحدى توصياته على تنشيط الحركة الثقافية والحفاظ على التراث الحضرمي الأصيل بمنأ عن أي صراع وأزمات مختتم كلمته بالشكر الجزيل إلى رعاه حفل إشهار الملتقى مياه الجزيرة والمتحدة وداعياً الى اهتمام السلطة المحلية بالمحافظة ومكتب وزارة الثقافة بالاهتمام بالموروث الشعبي ودعم وإسناد أنشطة الملتقى خلال الفترة القادمة .

القيت قصيدتين مباركة الحفل وإقامة الملتقى للشاعر علي أحمد بارجاء وكذا قصيدة مشتركة ومشاركة لشعار من مديرية شبام جمعان كربان ومبارك باعكيم حملت في معانيها كل الترحيب بالكيان التراثي الجديد والذي سيحمل همّ الحفاظ على موروث الدان الحضرمي .

الاخ مدير مكتب الثقافة بمديرية سيئون عيضة عبدالحميد باجري القى كلمة مكتب وزارة الثقافة بالوادي والصحراء نيابة عن أ / أحمد بن دويس مدير عام مكتب الثقافة بالوادي والصحراء ناقلاً تحياته إلى الحاضرين ومباركاً إنشاء وإشهار ملتقى الدان الحضرمي وهواه وعشاق الدان الذي من شأنه أن يعزز هذا الموروث ويبرز من عطائه شاكرا على الجهود الذي بذلت من قبل التحضيرية لاقامة الملتقى والذي نشهد حفل اشهاره .

كلمة السلطة المحلية التي القاها المهندس هشام السعيدي الوكيل المساعد لشئؤن مديريات الوادي والصحراء مباركاً إشهار الملتقى الحضرمي وحث بكلمتة مكتب الثقافه بالوادي والصحراء بالاهتمام بالموروث الحضرمي بشكل عام وباسم السلطة المحلية بالمحافظة على رأسهم محافظ المحافظة اللواء أحمد سعيد بن بريك و وكيل محافظة حضرموت لشئون مديريات الوادي والصحراء الأستاذ عصام بن حبريش يباركون ويهنئون إشهار الملتقى وتبني إحياء فعاليات الموروث الحضرمي شاكر كل الشعار ومغني الدان على الحضور والمشاركة لاقامة الملتقى وعلى جهود اللجنة التحضيرية لما بذلته من أجل إقامة الملتقى .

الفترة الثانية من حفل إشهار الملتقى المناقشة واستقبال الملاحظات والرد عليها حول النظام الداخلي للملتقى من قبل أعضاء الجمعية العمومية والذي تم المصادقة عليه بماورد عليه من ملاحظات لتبداء عملية الترشيح والانتخاب بالتزكية لأعضاء الهيئة الإدارية للملتقى من قبل الحاضرين بالمصادقة عليهم برفع الأيدي لتختتم فقرات حفل إشهار الملتقى بهيئتة الإدارية وكذلك انتخبت لجنة الرقابة والتفتيش على النحو التالي :-

1- طالب عمر بن شملان

رئيس الملتقى

2- رياض عبدالرحمن باسلامه

أمين عام

3- عوض عبيد صابر

مسئول مالي

4- طه محمد باحميد

مسئول العلاقات

5- نزار سالم باحميد

مسئول الإعلام

6- يحيى سعيد باصديق

مسئول التنسيق والخدمات

7- حمزة عبدالمولى بازمول

مسئول الأنشطة

8- عوض سالم غريبان

مسئول التوثيق

9- محيي الدين جعفر بن طالب

الأمين العام المساعد

كما تم اختيار كلاً من الشعّار التالية أسمائهم مندوبي ومنسقي لدى مديرياتهم :-

1- علي سالم الخطيب. -م/تريم

2- جمال سالم باغوزة - م/ ساه

3- محمدفيصل باعبيد - م/شبام

4- عمر سعيد لكمان - م/ القطن

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