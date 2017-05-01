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الاثنين 01 مايو 2017 07:53 مساءً

تعظيم سلام للعقل الحضرمي

الشيخ عبدالله احمد الحوتري
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التأمت قوى التحرير والاستقلال في حضرموت تحت مجلس التنسيق وفشلنا نحن في عدن والمحافظات الغربيه/نجح حلف قبائل حضرموت في توحيد رأي وموقف القبائل الحضرميه وفشلت قبائل المحافظات الغربيه في الاتفاق على حلف يجمع قوتهم تجاه قضاياهم/نجحت القيادات العسكريه في تحرير حضرموت الساحل وبناء وتوحيد قوتها تحت قيادة واحده وفشلنا نحن في عدن وبقية المحافظات الغربيه/ نجحت السلطه المحليه في حضرموت في اعادة تشغيل فروعها وضبط اداءها وفشلنا نحن في عدن والمحافظات المجاوره وان كان من اسباب الفشل تدخلات السلطة المركزيه /نجحت القوى الحضرميه الفاعله(قوى التحرير والاستقلال وحلف القبائل والسلطة المحليه والمستقلين) في توحيد عملها لمصلحة حضرموت  فعقدت مؤتمرها الجامع الذي خرج بقرارات لبت تطلعات الشارع الحضرمي وجعلت من ابناء حضرموت سياجا شعبيا يحمي قرارات مؤتمرهم الجامع ونحن في عدن والمحافظات المجاوره فشلنا/اقر مؤتمر حضرموت الجامع (مرجعية حضرميه)لاتعلو عليها اي سلطة فيما يخص شئون حضرموت وبذلك تمت حماية السلطة المحلية (شعبيا)من عبث السلطة المركزيه واصبح  اي خلاف قد يظهر يكون بين السلطة المركزية ومرجعية حضرموت المسنوده شعبيا اما نحن في عدن والمحافظات الغربيه لازلنا شذر مذر كل يغني على ليلاه

تحية اجلال وتقدير للعقل الحضرمي

 

 

*- الشيخ/ عبدالله الحوتري

 

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