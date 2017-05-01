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اخبار المحافظات

عناصر من الأمن المركزي العفاشي من أبناء تعز يحاولون التسلل إلى عدن بمسيرة راجلة وقوات الأمن تحذر

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شبوه برس - خاص - تعز
الاثنين 01 مايو 2017 07:51 مساءً

 

أكدت مصادر موثوقة إن قوى سياسية في حكومة الشرعية عمدت إلى  تشكيل مجاميع من جنود الامن المركزي السابق من ابناء تعز  الذين كانوا متواجدين في العاصمة عدن في عهد عبدالحافظ السقاف حيث سيتم إدخالهم الى عدن بطرق مموهة أبرزها إدخالهم تحت مبرر مسيرات راجلة للمطالبة برواتب  ترافقهم عشرات الناشطات للتمويه .

 

وادعى منظمو تلك المسيرات المموهة ان المشاركون فيها هم مدنيون من موظفي القطاع العام الذين قرروا التوجه الى العاصمة عدن بمسيرة راجلة أسموها بـمسيرة ( البطون الخاوية) فيما أكد المصدر ان حقيقة تلك المجاميع هي لتغطية الجانب الأمني في حال أقدم اللواء شلال علي شائع  على تقديم استقالته وقام بسحب قواته وكذا للمشاركة في تظاهرة يحضر لها الإصلاح لإثارة الفوضى في العاصمة عدن في محاولة لإفشال المليونية الجنوبية الحاشدة التي من المقرر لها ان تقام الخميس والجمعة في ساحة العروض

 

إلى ذلك حذرت قوات الأمن في العاصمة عدن القوى التي تدفع بتلك المجاميع من عناصر الأمن المركزي العفاشي من مغبة محاولة إدخالهم الى عدن مؤكدة إنها ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه من تلك العناصر مجرد التفكير بالدخول إلى عدن مؤكدة أنها لهم في المرصاد وقد اعذر من انذر

 

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