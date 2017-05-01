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مسؤول بالحكومة اليمنية : قرارات هادي تستهدف مشروع الانفصال وقرار اقالة محافظ حضرموت جاهز ..

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شبوه برس - خاص - اليمن
الاثنين 01 مايو 2017 07:45 مساءً

 

قال نجيب عبدالله غلاب وكيل وزارة الإعلام لقطاع الصحافة في مداخلتين له في قناتي الجزيرة وسهيل الفضائيتين أن قرار إقالة الزبيدي الذي جرى تنفيذه سوف تلحقه قرارات أخرى ومنها قرار قال بأنه جاهز يقضي بإقالة محافظ حضرموت اللواء بن بريك ..

 

ونشر الوكيل “غلاب” المتواجد في العاصمة السعودية الرياض خلال الأيام القليلة الماضية سلسلة منشورات وتغريدات تهاجم أبناء الجنوب وإثارة حفيظتهم من خلال التبشير بما أسماها الأقاليم والإطاحة بكل من يحملون المشروع الانفصالي – “حد تعبيره.

 

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