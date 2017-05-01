في مديح هذا الكائن .. ‘‘كبش ربه مرصون هادي‘‘ !!

اسمه عبدربه، أي إنه ليس عبدالرب المعلوم، ولا هو عبدالله، ولا عبدالرحمن، ولا حتى عبدالجبار - جل وعلا - ولكنه عبد من كان له ربا، فربه متغير متعدد، لا ثابت ولا مفرد.

إن له من اسمه نصيبا، كما يقال، غير أن "منصور هادي" ليسا اسمين له ولا صفتين، فهما اسمان لأبيه وجده - رحمهما الله - ولا تزر وازرة وزر أخرى.

إذن فهو عبدربه، ويبالغ أهل حضرموت ولاسيما الشحر في التعبير الساخر، فيصفونه أيام عبديته لربه المجرم عفاش، بأنه "كبش ربه" ثم يصحفون الاسم الذي يليه لبعد المسافة بينه وبين دلالته، فيقولون "مرصون"، لتستقر الكلمة الثالثة باطمئنان في توكيد ما قبلها فإذا هو :"كبش ربه مرصون هادي"! طوال مدة نيابته الشكلية لرئيسه عفاش، للتضليل على أن هناك شراكة سياسية جنوبية في الحكم، وقد قبل "كبش ربه" تمثيل ذلك الدور راضيا مختارا.

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هل خرج السياق عن مديح هذا الكائن؟ لا أتصور ، فهو منذ كان عبدا لرب ما، تتقاذفه الأرباب المتعددة ربا بعد رب.

ولطالما تقاذفته الأرباب، فتعددت صفاتها، لكنه لم يغادر صفته القارة الثابتة في أعماقه النفسية "عبد ".

غير أن للمحكية توجيهها هنا، فقد لا يكون هذا الكائن عبدا لرب ما، لا الله - سبحانه - ولا لأي رب من البشر .

فهو عبد ربه - بضم الراء - فالرب - مضموم الراء - يعني ما يسيح من التمر بعد رزمه، أو ما يسمى بالدبس، وهو حلو المذاق لذيذ، تسيل له اللعاب.

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أحيانا - وهذه واحدة من المفارقات - قد يجد المرء في هيئة حتى أعتى ديكتاتور ملمحا جماليا، في سياق جماليات القبح، لكن هذا الكائن حتى هذه ليس من الممكن أن تجدها فيه، فهو "خزوة" تاريخية بكل المقاييس، ناهيك عن فساده الأعمى.

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ممكن جدا أن تتعامل معه في إطار اجتماعي، فتجعله فاكهة الجلسة، وهو "يتلحوس" بعد كل جملة - الدبس حاضر بقوة هنا - وممكن جدا أن تضحك على إيحاءات حركاته الكاشفة على خواء أعماقه إلا من الحمق. إلا أن يكون رئيسا، وتوافقيا، وشرعيا، و "لا حد يكلم سعد"!!

هذه وحدها مما تفتق عنها خبث من اختاره عن خبرة فسماه "أيادي أمينة" ونسي أن صاحبه،، لا رب له واحدا، فهو عبدربه، ولكل مرحلة رب - بفتح الراء - ورب - بضمها - وإلى أن يقضي ربه الأخير منه وطرا، لن يبقى له من اسمه سوى جزئه الأول فقط "عبد" وهو ما هو حقيق به، وجدير بأن يمدح من أجله، عبدا ليس كمثله عبد ممن يتوقون إلى الحرية، فهو مدمن استعباد، وتلك هي سيكلوجية العبد المستبد!

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ثم يحدثونك عن "شرعية" سيضحك أحفادنا حد الألم عندما يعلمون أن في زماننا من كان يجادل حول شرعيتها، غير متخفف من أن يوظف القرآن والدستور لإثبات شرعية ضحكت من سخفها ال ...

* ملاحظة:

فضلا ..المكتوب أعلاه ليس (للمجاوشين) في السياسة.

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