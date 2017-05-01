بلاغ صحفي صادر عن اللجنة الشعبية للدفاع عن قضية شعب الجنوب ومقاومته (2)

ياجماهير شعب الجنوب العظيم ..أيها الثوار الأحرار يامن صنعتم المعجزات العظيمة وضربتم أروع الأمثلة في السنوات العجاف ووقفتم مدافعين شرفاء عن قضيتكم التي تعرضت اليوم لطعنة غادرة يراد من حلالها القضاء على هذه الثورة وتقويض الانجازات الأمنية في مكافحة الإرهاب والتي حققها ثوارنا بعزيمة قل نظيرها، تلك القرارات التي هدفت أيضاً الى زعزعة أمن واستقرار المنطقة ، سعيا في تكريس الاحتلال وإعادة إنتاج قواه الإرهابية على أرضكم التي حررتموها بتضحياتكم .

أن اللجنة الشعبية للدفاع عن قضية شعب الجنوب ومقاومته، وهي في حال انعقاد دائم تتابع عن كثب وبقلق بالغ تداعيات الموقف الخطير الناجم عن تلك القرارات العبثية وغير المسؤولة، وفي نفس الوقت تتابع اللجنة الانتفاضة الشعبية العفوية التي عمت مختلف محافظات ومديريات الجنوب في تعبير عفوي عن رفضها القاطع لتلك القرارت، معلنة ميلاد مرحلة جديدة من النضال السلمي التحرري تحت عنوان ( قضية شعب الجنوب ومقاومته خط أحمر ).

وعليه فأن اللجنة تهيب بالجنوبيين صغارا وكبارا نساءً ورجالاً المشاركة الفاعلة في الزحف الجماهيري الى العاصمة عدن أبتداءً من مساء الأربعاء 3 /مايو للمشاركة في الفعالية الكبرى صباح يوم الخميس 4 /مايو 2017م الموافق 8 /شعبان 1438ه لتجسيد موقفكم الرافض لكل محاولات القضاء على ثورتكم ومقاومتكم من خلال مليونية (إعلان عدن التاريخي ) وهو الإعلان الذي سيمثل منعطفا جديدا ونقلة تاريخية في مسيرة قضية شعب الجنوب التحررية .

كما تدعو اللجنة وسائل الإعلام العربية والدولية من صحف ووكالات أنباء وقنوات فضائية الى الحضور لتغطية ونقل هذا الحدث التاريخي الذي يصنعه شعب الجنوب

صادر عن اللجنة الشعبية للدفاع عن قضية شعب الجنوب ومقاومته

1 /مايو 2017م .. الموافق 5/شعبان 1438ه

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