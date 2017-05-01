منذ
الأرياني يوجه مؤسسة 14 اكتوبر بعدم طبع صحيفة (المرصد) المعبرة عن التيار الوطني الجنوبي
  قالت مصادر اعلامية في عدن أن اعتذار مؤسسة 14 اكتوبر الرسمية للطباعة والنشر عن طباعة صحيفة المرصد الاسبوعية الصادرة عن مركز عدن للبحوث الاستراتيجية والاحصاء بعدن والمقربة من القوى الوطنية الجنوبية الرافضة "لمشروع الاقاليم الستة" جاء بناء على توجيه من وزير الاعلام اليمني
منذ 5 دقائق
مطالبات بالكشف عن الحالة الصحية والنفسية للرئيس هادي.
  طالب نشطاء وحقوقيون جنوبيون بالكشف عن الحالة الصحية للرئيس اليمني (عبدربه منصور هادي) المقيم بالرياض حاليا، بعد تزايد الشكوك حول طبيعة الوضع الصحي والحالة النفسية التي تنتابه منذ فترة ليست
منذ 11 دقيقه
بلاغ صحفي صادر عن اللجنة الشعبية للدفاع عن قضية شعب الجنوب ومقاومته (2)
  ياجماهير شعب الجنوب العظيم ..أيها الثوار الأحرار يامن  صنعتم المعجزات العظيمة وضربتم  أروع  الأمثلة في  السنوات العجاف ووقفتم مدافعين شرفاء عن  قضيتكم التي تعرضت اليوم لطعنة غادرة  يراد من حلالها القضاء على هذه الثورة وتقويض الانجازات الأمنية في مكافحة
منذ 14 دقيقه
معالي الوزير قرقاش : الموقف السعودي الإماراتي حول اليمن صلب ومتطابق
  قال وزير الدولة الاماراتي لشؤون الخارجية معالي الدكتور ” انور قرقاش ” ان الموقف السعودي الإماراتي صلب ومتطابق . واضاف في تغريدة على حسابه في تويتر ان تلك العلاقة عمقتها التضحيات، ويسعى هذا الموقف الى عودة الدولة وإستقرارها . وقال ان هذه الشراكة استراتيجية خيرة
منذ 36 دقيقه
قرارات هادي في ذكرى الحرب على الجنوب والمغزى منها..!!
   لم يكن قرار الرئيس هادي باقالة اللواء عيدروس قاسم الزبيدي واقالة الشيخ هاني بن بريك واحالته للتحقيق ؟!! عشية الذكرى الثالثة والعشرين لشن دويلات صنعاء القبلية والعسكرية والطائفية الحرب على الجنوب في 27 ابريل 1994م بالقرارات المفاجئة للمراقب للوضع في الجنوب مستبعدا نظرا
الرئيسية اخبار المحافظات معالي الوزير قرقاش : الموقف السعودي الإماراتي حول اليمن صلب ومتطابق
اخبار المحافظات

معالي الوزير قرقاش : الموقف السعودي الإماراتي حول اليمن صلب ومتطابق

المزيد
كاريكاتير
شبوه برس - خاص - ابوظبي
الاثنين 01 مايو 2017 05:06 مساءً

 

قال وزير الدولة الاماراتي لشؤون الخارجية معالي الدكتور ” انور قرقاش ” ان الموقف السعودي الإماراتي صلب ومتطابق .

واضاف في تغريدة على حسابه في تويتر ان تلك العلاقة عمقتها التضحيات، ويسعى هذا الموقف الى عودة الدولة وإستقرارها .

وقال ان هذه الشراكة استراتيجية خيرة تعزز يوماً بعد يوم .

 

يأتي هذا الموقف الجديد على خلفية الاحداث التي شهدتها اليمن مؤخراً ومنها قرارات الرئيس هادي واقالة قيادات ميدانية، حيث سعى حزب الاصلاح على استغلال تلك الحادثة لإيجاد شرخ في العلاقة الاماراتية السعودية .

 

نص تغريدة قرقاش :

الموقف السعودي الإماراتي حول اليمن صلب ومتطابق، عمقته التضحية ويسعى إليّ عودة الدولة وإستقرارها، شراكة إستراتيجية خيِّرة تتعزز يوما بعد يوم.

 

 

 

اتبعنا على فيسبوك

حفظ طباعة