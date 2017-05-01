معالي الوزير قرقاش : الموقف السعودي الإماراتي حول اليمن صلب ومتطابق

قال وزير الدولة الاماراتي لشؤون الخارجية معالي الدكتور ” انور قرقاش ” ان الموقف السعودي الإماراتي صلب ومتطابق .

واضاف في تغريدة على حسابه في تويتر ان تلك العلاقة عمقتها التضحيات، ويسعى هذا الموقف الى عودة الدولة وإستقرارها .

وقال ان هذه الشراكة استراتيجية خيرة تعزز يوماً بعد يوم .

يأتي هذا الموقف الجديد على خلفية الاحداث التي شهدتها اليمن مؤخراً ومنها قرارات الرئيس هادي واقالة قيادات ميدانية، حيث سعى حزب الاصلاح على استغلال تلك الحادثة لإيجاد شرخ في العلاقة الاماراتية السعودية .

نص تغريدة قرقاش :

الموقف السعودي الإماراتي حول اليمن صلب ومتطابق، عمقته التضحية ويسعى إليّ عودة الدولة وإستقرارها، شراكة إستراتيجية خيِّرة تتعزز يوما بعد يوم.

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