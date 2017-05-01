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لواء سعودي يثير جدل وانتقاد الشماليين لموقفه من استقلال الجنوب

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شبوه برس - متابعات - الرياض
الاثنين 01 مايو 2017 02:07 مساءً

 

أثار اللواء زايد العمري الخبير العسكري والاستراتيجي السعودي، الجدل بين نشطاء يمنيين بموقفه من قضية استقلال الجنوب .

 

وقال العمري في تغريدة على حسابه بموقع تويتر إن “من يطالب الجنوبيين بعدم الحديث عن الانفصال عليه أن يطالب الشماليين بالتخلص من الانقلاب”.

وتابع العمري “أقول الآن هبوا يا أحرار الشمال ودكوا معاقل الخونة”.

 

ورغم أن تغريدة العمري جاءت الأحد الماضي، إلا أن الجدل بشأنها لا يزال مستمرا على موقع تويتر، حيث يشيد الجنوبيون بموقع العمري بينما ينتقد الشماليون.

ويعرف العمري نفسه على موقعه بتويتر بأنه لواء ركن حاصل على دكتوراه الفلسفة في العلوم العسكرية، كلية الحرب العُليا، زميل كلية الدفاع متخصص في القدرات الاستراتيجية.

 

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