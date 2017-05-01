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اخبار المحافظات

منع تهريب أسلحة قناصة الى عدن في نقطة العلم والرويشان يدفع رشوة

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شبوه برس - خاص - عدن
الاثنين 01 مايو 2017 02:05 مساءً

 

ضبطت صباح أمس الأحد، نقطة العلم سلاح قناص كانت ضمن الطرود والرسائل في حافلة النقل الجماعي (الرويشان).

وقال قائد نقطة العلم صالح علي الدباني إلى أنه في صباح يوم أمس الاحد  قام أفراد النقطة بضبط سلاح قناص في حافلة النقل الجماعي (الرويشان) كانت الرحلة قادمة من محافظة شبوة الى عدن وأثناء التفتيش تم ضبط السلاح في الطرود والرسائل التابعة للشركة

 

وأضاف الدباني أنه تم احتجاز الحافلة مع السائق وتم استدعاء مدير الشركة في عدن وعرض على افراد النقطة رشوة وكذلك تدخلت وساطات لإخفاء أمر هذه القضية  وحلها بشكل ودي وتم الرد من قبلنا بالرفض التام واحتجازنا مدير الشركة في سجن نقطة العلم وتم التحقيق معه واتضح أنه تلقى أوامر من الحيدري  مدير الشركة في صنعاء بأن ينهي القضية باي طريقة

 

وأفاد القائد الدباني انه سيتم نقل مدير الشركة والسائق مع الرشوة إلى الجهات المختصة ومن هنا أتقدم بالشكر الجزيل لأفراد نقطة العلم بالجهود الجبارة واليقظة الأمنية خلال ال24 ساعة لحفظ الأمن والاستقرار في عدن

 

علما أن نقطة العلم هي المنفذ الشرقي للعاصمة عدن واهم أحد مداخلها الرئيسية والتي تربط عدن بمحافظة أبين بشكل رئيسي حيث خاضت المقاومة الجنوبية في هذه النقطة معارك شديدة مع ميليشيات الحوثي وعفاش الانقلابية في حرب 2015م في المحافظات الجنوبية وقدمت المقاومة فيها العديد من الجرحى والشهداء.

 

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