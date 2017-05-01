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اخبار المحافظات

لطفي شطارة : تحالف 94 يكشر أنيابه ويحاول الانقضاض على الجنوب

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شبوه برس - خاص - عدن
الاثنين 01 مايو 2017 02:02 مساءً

 

قال رئيس تحرير موقع "عدن برس" الإخباري الإلكتروني الزميل الأستاذ لطفي شطارة: إن تحالف 94م يكشر عن أنيابه ويحاول الانقضاض على الجنوب، ولذا من الواجب على الجنوبيين الانتصار سياسياً لمستقبلهم بعد أن تحرروا عسكرياً في حرب 2015م.

 

وأضاف الإعلامي والناشط السياسي شطارة في منشور له على صفحته الرسمية في "فيسبوك": إذا لا يضع كل محافظي الجنوب يدهم بيد مع ما يجري في عدن، فأن السلطة المدعومة من قبل حزب الإصلاح ستتخلص منهم الواحد تلو الآخر والحجج جاهزة، حيث تشهد عدن وبعض البلدات الجنوبية احتجاجات رافضة لقرار رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، بإقالة محافظ عدن اللواء عيدروس الزُبيدي وتعيينه سفيراً في وزارة الخارجية وتعيين عبدالعزيز المفلحي خلفاً له.

 

ولفت إلى أنه لليوم الرابع على التوالي يقول أصدقائه من أبين، أن جعار وزنجبار بدون كهرباء، وتساءل بقوله: هل بدأ اللوبي الاصلاحي التضييق على محافظ أبين اللواء أبوبكر حسين سالم، بعد أن فشلوا في محاولات لاغتياله.

 

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