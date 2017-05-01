منذ 4 دقائق
قيادات عسكرية: الامارات تلعب دور حاسم عسكرياً وإنسانياً في اليمن
  أشادت قيادات عسكرية بالدور المحوري الذي تقوم به دولة الإمارات في دعم تقدم قوات الشرعية في مختلف جبهات القتال المحتدمة مع الانقلابيين، في وقت تمكّن الجيش الوطني اليمني من السيطرة على مواقع جديدة في محيط معسكر خالد، شرق المخا، بغطاء جوي من مقاتلات التحالف
منذ ساعه و دقيقتان
مغرد خليجي : جلال هادي وزير المالية في شرعية أبيه وكل ضحايا الإغتيالات من خصومه السياسيين (توثيق)
  قال مغرد خليجي أن جلال (يقصد إبن الرئيس هادي) هو وزير المالية ومحافظ البنك المركزي وهو الآمر الناهي بأموال الشرعية ورواتب الموظفين وتمويل الوقود والكهرباء بأمر الرئيس وعلم بن دغر , كما رصد التغريدة على التويتر موقع "شبوه برس" .   ووصف المغرد الإماراتي حمد المزروعي في
منذ ساعتان و دقيقه
الألاف بشبوه يخرجون في مظاهره كبيره رافضين قرار اقالة اللواء عيدروس الزبيدي و يعلنون الزحف لعدن
  خرج يوم أمس بمدينة عتق الألاف من ابناء شبوة في مسيرة جماهيره كبيره حاملين أعلام الجنوب وصور المناضل اللواء عيدروس الزبيدي محافظ عدن معلنين رفضهم قرار إقالته من الرئيس هادي مطالبين باستمراره محافظ لعدن   حيث تجمع الجماهير من المشاركين في ساحة الحرية وسط مدنية عتق
منذ ساعتان و 9 دقائق
‘‘بن عيدان‘‘ يتساءل : عن أي نجاحات حققها علي محسن وحكومة بن دغر
  تساءل السياسي والأكاديمي "د حسين لقور بن عيدان" عن ما هي المعايير او المؤشرات التي على ضوئها يتم تحديد نجاح موظف من عدمه هل كانت هناك مؤشرات مطلوبة من بن بريك والزبيدي تحقيقها وما هي تلك المؤشرات و ما اذا كان فعلا هناك مؤشرات تستخدمها الشرعية في تقييم مسؤوليها فاين هي وهل
منذ ساعتان و 16 دقيقه
الأول من مايو : شعب الجنوب يبحث عن استقلال دولته لينال فرصة العمل والحياة
  23 عاماً مضت منذُ اجتياح الجنوب من قبل تحالف صنعاء الذي اشترك فيه الجيش ومليشيات القبائل الشمالية والعناصر الارهابية (الأفغان العرب، وعناصر حزب الاصلاح المتطرف) بالإضافة الى اصحاب رأس المال اليمني، هذا الاجتياح العسكري الذي طال الجنوب بحرب شرسة اعتمدت على التحريض
الرئيسية اخبار المحافظات قيادات عسكرية: الامارات تلعب دور حاسم عسكرياً وإنسانياً في اليمن
اخبار المحافظات

قيادات عسكرية: الامارات تلعب دور حاسم عسكرياً وإنسانياً في اليمن

المزيد
كاريكاتير
شبوه برس - متابعات - اليمن
الاثنين 01 مايو 2017 10:58 صباحاً

 

أشادت قيادات عسكرية بالدور المحوري الذي تقوم به دولة الإمارات في دعم تقدم قوات الشرعية في مختلف جبهات القتال المحتدمة مع الانقلابيين، في وقت تمكّن الجيش الوطني اليمني من السيطرة على مواقع جديدة في محيط معسكر خالد، شرق المخا، بغطاء جوي من مقاتلات التحالف العربي.

 

واعتبر العميد عبد القدوس أحمد سالم الصوفي؛ أحد القيادات في الجيش في تصريح لصحيفة �الخليج� أن الإمارات تعد من أكثر دول التحالف العربي إسهاماً في تقديم الدعم العسكري والإنساني، من خلال حضور فاعل في مختلف جبهات القتال، وإسهامات متواصلة في التخفيف من حدة التداعيات الإنسانية، التي فرضها الانقلابيون على معظم المناطق اليمنية.

 

وأكد العميد الصوفي، أن الإمارات قدمت ولاتزال تقدّم الكثير من العطاء والبذل، لنصرة تطلّعات اليمنيين المشروعة في استعادة الدولة المختطفة من الميليشيا الانقلابية.

 

وأكد العميد ضيف الله عبد الكريم قصيلة؛ أحد قيادات الجيش الوطني في حملة �الرمح الذهبي�، دور الإمارات المحوري الذي لا ينكره إلا جاحد، في دعم تقدم الجيش في مختلف الجبهات، معتبراً أن القوات الإماراتية ضحت بخيرة جنودها في سبيل نصرة تطلّعات الشعب .

واعتبر العميد قصيلة، أنه لولا الدعم اللوجستي والعسكري المؤثر الذي قدمته الإمارات، لما تمكّنت قوات الجيش من تحقيق التقدم الراهن في مختلف الجبهات، خاصة جبهة الساحل الغربي.

وأعلن الجيش الوطني اليمني، أن قواته مسنودة بغطاء جوي من مقاتلات التحالف العربي، تمكّنت من السيطرة على مواقع جديدة، في محيط معسكر خالد بن الوليد، شرق مديرية المخا، بمحافظة تعز. وأوضح موقع �سبتمبر نت�؛ الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية، أن قوات الجيش الوطني، والمقاومة الشعبية تمكنت مسنودة بغطاء جوي من مقاتلات التحالف العربي أمس الأحد، من السيطرة على عدد من القرى المحيطة بمعسكر خالد بن الوليد، شرقي مديرية المخا.

 

ونقل عن مصادر ميدانية أن قوات الجيش الوطني تمكّنت من السيطرة على قرية موزع من الاتجاه الجنوبي، وأجزاء كبيرة من قرية الفاترة شرقي معسكر خالد. وذكرت المصادر أن مقاتلات التحالف شنّت غارات جوية متواصلة، استهدفت خلالها تمركزاً للميليشيا في المنطقة ذاتها، ما أدى إلى مصرع العديد من قادة الميليشيا الانقلابية، كما دمّرت الغارات 3 مدرعات، ودبابة، كانت متمركزة تحت الأشجار المحيطية بالمعسكر من الاتجاه الشمالي.

 

ورصدت قوات الجيش الوطني، والمقاومة الشعبية، تحركات لعناصر الميليشيا الانقلابية وهي تحاول التسلل ليلاً إلى مناطق سيطرة قوات الجيش في قرى الغرافي، والفاترة، وموزع، كانت تحاول من خلال عملية التسلل زرع الطرقات فيها بالألغام، لكن قوات الجيش تعاملت مع عناصر الميليشيا، وتمكنت من قتل ستة من الانقلابيين.

*- متابعات

 

اتبعنا على فيسبوك

حفظ طباعة