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مغرد خليجي : جلال هادي وزير المالية في شرعية أبيه وكل ضحايا الإغتيالات من خصومه السياسيين (توثيق)

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شبوه برس - خاص - اليمن
الاثنين 01 مايو 2017 10:00 صباحاً

 

قال مغرد خليجي أن جلال (يقصد إبن الرئيس هادي) هو وزير المالية ومحافظ البنك المركزي وهو الآمر الناهي بأموال الشرعية ورواتب الموظفين وتمويل الوقود والكهرباء بأمر الرئيس وعلم بن دغر , كما رصد التغريدة على التويتر موقع "شبوه برس" .

 

ووصف المغرد الإماراتي حمد المزروعي في تغريدة أخرى رصدها موقع "شبوه برس" بأن كل ضحايا الاعتيالات السياسية في عدن كل ضحاياها خصوم جلال عبدربه منصور هادي كما ورد في نص التغريده التي جاء فيها : من أكثر الأمور غرابه بأن كل الاغتيالات التي تحدث في عدن منذ تحريرها إلى يومنا هذا (ضحاياها) خصوم جلال عبدربه .

 

*- صورة من التغريدات

 

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