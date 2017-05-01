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الألاف بشبوه يخرجون في مظاهره كبيره رافضين قرار اقالة اللواء عيدروس الزبيدي و يعلنون الزحف لعدن

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شبوه برس - خاص - عتق
الاثنين 01 مايو 2017 09:02 صباحاً

 

خرج يوم أمس بمدينة عتق الألاف من ابناء شبوة في مسيرة جماهيره كبيره حاملين أعلام الجنوب وصور المناضل اللواء عيدروس الزبيدي محافظ عدن معلنين رفضهم قرار إقالته من الرئيس هادي مطالبين باستمراره محافظ لعدن

 

حيث تجمع الجماهير من المشاركين في ساحة الحرية وسط مدنية عتق لينطلقون في مسيرة كبرى طافت شوارع مدينة عتق رافعين عدد من الإعلام مرددين عدد من الشعارات المناوية للحكومة ومطالبين باستمرار المظاهرات ومعلنين تضامنهم المطلق مع قائد المقاومة الجنوبية اللواء عيدروس الزبيدي محافظ عدن الذي تم اقالته بقرارمؤخراً

محملين الحكومة الشرعية والإصلاح انهم وراء قرار إقالة المناضل الزبيدي مطالبين بااستمرارة محافظ عدن

 

وألقى كلمات قيادة الحراك بشبوة الشيخ علي محسن السليماني والشيخ علي ثابت والمناضل مبارك باراس والشاعر ابوحربة وجميعها أكدت على مواصلة النضال والتضامن مع المحافظ عيدرس الزبيدي معلنين الزحف الى مدنية عدن الأربعاء القادم للتضامن مع محافظ عدن اللواء عيدروس الزبيدي

 

 

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