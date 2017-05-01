‘‘بن عيدان‘‘ يتساءل : عن أي نجاحات حققها علي محسن وحكومة بن دغر

تساءل السياسي والأكاديمي "د حسين لقور بن عيدان" عن ما هي المعايير او المؤشرات التي على ضوئها يتم تحديد نجاح موظف من عدمه هل كانت هناك مؤشرات مطلوبة من بن بريك والزبيدي تحقيقها وما هي تلك المؤشرات و ما اذا كان فعلا هناك مؤشرات تستخدمها الشرعية في تقييم مسؤوليها فاين هي وهل تم اسقاطها على نائب الرئيس الذي قضى اكثر من عام لم يحقق اي انتصار عسكري او حتى تحرير 100 كم أم على بن دغر رئيس الوزراء الذي لم يشعر أي مواطن بوجوده على رأس حكومة فاشلة مقارنة بحكومة بحاح التي جاءت في ظروف قاسية بينما هذه الحكومة موجودة في غرف الفنادق او في قصر معاشيق تدير عمليات مشبوهة في سرقة المال وتهريبه للانقلابيين ام تطبق تلك المؤشرات على الوزراء الذين انشغلوا بالزواجات لأولادهم وترتيب امور اسرهم وشراء العقارات وزيادة الأرصدة في البنوك الاجنبية ! .

إذن ما هي معايير ومؤشرات الشرعية للانجازات حتى نستطيع ان نقيَم عمل القائدين بن بريك والزبيدي و نعرف أنهما فشلا ام نجاحا.؟

اتبعنا على فيسبوك