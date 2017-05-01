صحيفة حضرمية توضح حقيقة تأييد بن بريك والبحسني ومحافظ شبوة لقرارات هادي

نفت مصادر مقربة من محافظ حضرموت وأخرى من قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء فرج البحسني صحة ما نسبتها لهم وكالة الانباء اليمنية سبأ بنسختها التابعة لحكومة الشرعية وتناقلتها وسائل اعلام الحكومة حول اعلانهم تأييد ومباركة قرارات الرئيس هادي الصادرة مؤخرا والقاضية بإقالة محافظ عدن اللواء عيدروس الزبيدي ووزير الدولة هاني بن بريك وعددا من الوزراء.

وقالت صحيفة أخبار حضرموت في عددها الصادر امس الاحد ان مصادر قريبة من المحافظ بن بريك اكدت في بلاغ صحفي مشترك وزع بطريقة غير رسمية- ان مسئولين في مكتب الرئيس هادي اتصلوا به وبمحافظ شبوة احمد لملس الموجود حاليا في المكلا اضافة الى اللواء البحسني العائد مساء امس الأول الى المكلا بعد رحلة علاجية مكللة بالنجاح في الامارات، وطلبوا منهم توجيه رسائل مباركة وتأييد لقرارات الرئيس هادي الخاصة بإقالة الزبيدي وبن بريك لكن المحافظ ابلغ ذلك المسؤول الرئاسي ان هناك مرجعية في حضرموت ممثلة في الهيئة العليا لمؤتمر حضرموت الجامع سيطرح عليها الطلب وهي صاحبة القرار في البت فيه، وأوضحت المصادر ان المحافظ تفاجئ بعد ساعة من ذلك بقيام وكالة سبأ بنشر وتوزيع خبر مباركته واللواء البحسني ومحافظ حضرموت لقرارات هادي التي لم يتم فعلا مباركتها ولا الابلاغ عن أي موقف تأييد لها حتى الساعة.

وكانت وكالة سبأ قد لجأت الى تأليف وفبركة تصريحات صحفية باسم شخصيات جنوبية مسؤولة تزعم فيها مباركتهم لقرارات هادي التي أحدثت حالة احتقان شعبي ورفض جنوبي واسع وغير مسبوق لتمريرها وسط مطالبات ودعوات للزبيدي بالسير نحو اعلان استقلال دولة الجنوب وفرض أمر واقع سياسي جنوبي يتناسب مع الاحلام الشعبية والتضحيات التي قدمت من أجل تحرير الجنوب واستعادة السيطرة على العاصمة عدن من بين قبضة جماعات تحالف الموت والارهاب القاعدي العفاشي الاخواني بالجنوب.

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