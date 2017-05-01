قبائل ومشائخ وقيادات الحراك بيافع يؤكدون وقوفهم الكامل الى جانب اللواء القائد عيدروس الزبيدي..

*بسم الله االرحمن الرحيم*

*قال تعالى (مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا).. (23)*

*تابعنا باهتمام بالغ مجريات الأحداث على الساحة الجنوبية وما يحدث في العاصمة الجنوبية عدن من عدوان سياسي واقتصادي يقف خلفه حزبي الفساد والارهاب (الاصلاح والمؤتمر) بظل بمى تسمي نفسها حكومة الشرعية "، بينما اهلنا وابنائنا يقاتلون بمختلف الجبهات ويقدمون اغلى التضحيات، صدرت قرارات رئاسية كارثية بحق قيادات المقاومة الجنوبية الحقيقية ممثلة بالقائد الأعلى للمقاومة الجنوبية اللواء عيدروس الزبيدي والقائد هاني بن بريك ، في مساعي تهميش دور المقاومة الجنوبية وسحق ما تقدمه من تضحيات جسام، في محاولة بائسة لسرقة تضحيات المقاومة الجنوبية الى غنيمة لقوى الارهاب الاصلاح واعوانهم* ..

*◾اننا مشائخ ووجهاء وشخصيات اجتماعية وقيادات ومكونات الحراك الجنوبي بمكاتب يافع العشرة ، نؤكد وقوفنا الكامل مع شرعية المقاومة الجنوبية ممثلة بقائدها الأعلى اللواء عيدروس الزبيدي ونشد على يديه بالسير قدماً على طريق الاستقلال لدولة الجنوب العربي.*

*◾اننا ندين ونستنكر القرارات الرئاسية، ونعتبرها مؤامرة اصلاحية مؤتمرية بمعاونة الرئيس ، لخلق فتنة مناطقية للقضاء على المشروع الوطني الجنوبي وتمييع حق شعب الجنوب بالتحرير والاستقلال، حتى يتسنى لهم ايجاد مشروع تقسيم الجنوب واليمن بين القوى الشمالية واتباعهم من الجنوبيين* .

*◾اننا نرفض رفض قاطع الوصاية على شعب الجنوب من بمى تسمى نفسها الشرعية الهاربة في اي تمثيل او حلول للازمة اليمنية،*

*الوصاية والقرار لشعب الجنوب ومقاومته الباسلة، وسنعمل بكل ما اوتينا من قوة لافشال اي مؤامرة ضد تطلعات وارادة شعب الجنوب العربي.*

*◾اننا مشائخ ووجهاء وشخصيات اجتماعية وقيادات ومكونات الحراك الجنوبي بمكاتب يافع العشرة نتبرأ من اي متحزب مسترزق يافعي موالي لحزبي المؤتمر والاصلاح فأنه لا يمثل منطقته ولا يمثل الا نفسه فقط، وان غالبية ابناء يافع هم مع شرعية المقاومة الجنوبية وجزء لا يتجزاء من شعب الجنوب*..

*ختاماً*

*اننا نشيد بالدور الكبير للتحالف العربي ممثل بالمملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة بوقوفهما مع اليمن والجنوب ، واذ نطالب التحالف العربي بدعم المقاومة الجنوبية لتحقيق المزيد من الانتصارات وسوف نضمن للأقليم والعالم دولة مستقرة جنوبية تكون عامل للسلام بالعالم اجمع..*

*صادر عن مشائخ ووجهاء وشخصيات اجتماعية وقيادات ومكونات الحراك الجنوبي بمكاتب يافع العشرة*

*الأحد 2017/4/31م*

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