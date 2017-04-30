الخروج من جلباب الشرعية الى شرعية الجنوب

-برغم كل مايدور علئ الساحة الجنوبية من ضغوطات وحوادث الفتن وظهور فئات جنوبية مزروعة لدسم السم بين العسل وتذويقه لااهالي وشعب الجنوب لزعزعة الصف الجنوبي الذي عمد بالدم ايام الجبهات في حرب2015م

فليعلموا هؤلاء الفئات بأن لعبتهم مكشوفة..كل مازادو في ان يكونوا آدوات لعفاش ،،نزداد نحن صلابة وأصرار بان الارض هذه ارضنا نحن..

-الواثبون الذين يعملون بدون جزاء ولاشكورا الشرفاء الذين جعلوا الوطن نصب أعينهم وعاهدواالشهداء بان لابيع ولاتهاون ولاتراجع لما سبقوهم من أجل حرية لهذاالوطن الذي سيضل يعاني من أيادي العابثين فيها من الرؤوس الكبيرة من أكبر موظف في الشرعية الئ أصغرهم....

-بالنظر الئ قضية الشعب الجنوبي اذا كنتم منتضرين من الشرعية بأن تترك لكم الجنوب بدون عبث ومؤامرات وتكف ايديهم عن احتكار كل مؤسسات الجنوب..فهو كأنتظار الميت بأن تتدب الروح فيه مره آخرئ..

-كفوا ايديكم عن ارض الجنوب

كفئ عبث واسترخاص بدماء الشهداء..

-أن كنتم مخلصين لله وللوطن دعونا نجتمع حول شرفائنا من القيادات الميدانية والسياسية نحط ايدينا بايديهم وننزع جلباب الشرعية الرعنا هذة

فالبحر لايقبل الميتة ابدا...

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_نسمة صلاح_

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