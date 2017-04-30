إنقذوا بحر عاصمتكم : نداء إلى كل حضرمي غيور على معالم مدينة المكلا

من خلال الانتقادات الواسعة التي طالت مشروع اللؤلؤة بالمكلا اعتقد أنه يمكننا القول بأن أبناء المكلا ليسوا بحاجة إلى لؤلؤة اصطناعية تحل بدلا عن لؤلؤتهم الطبيعية والتاريخية المتمثلة في "بحر المشراف" الذي يعد من أهم معالم المدينة ومقصدا لكثير من السكان الذين يجدون في ذلك الشاطئ الخلاب متنفسا لهم ولأسرهم..

لست هنا بصدد إثارة مزيد من المهاترات ولست ضد التطور والرقي.. لكنني اقول:

طالما وان كثير من أبناء "الحي" وغيرهم من الشخصيات الاجتماعية في المدينة، يرون في بناء هذا المشروع ما يضيرهم ويقف أمام رغباتهم ويطمس معالم مدينتهم.

فمن الأحرى بقيادة السلطة المحلية الاستماع لمطالب الناس والاستجابة لهم وارضائهم.. فالخيارات لازالت متاحة ومن الممكن بناء مثل هذه المشاريع في أماكن أخرى ربما تكون أنسب وأجمل، لا يعتريها صخب أو ضجيج!

مش يتصيوروا ويدعمموا !!

نسخة إلى:

محافظ حضرموت

مدير مديرية المكلا

مدير الاستثمار

مدير الأشغال العامة والطرق

عبدالرحمن بن عطية

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