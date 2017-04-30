فريق مكافحة الإرهاب في عدن يحذر اي مليشيات او قوى سياسية من استغلال الإرهابيين ك ذريعة لتنفيد اي مشاريع فوضوية

حذر قائد مكافحة الإرهاب - أمن العاصمة عدن ، العقيد / يسران أبو حمزة اي مليشيات او قوى سياسية حزبية تخطط لاستغلال الإرهابيين كذريعة لتنفيد اي هجمات ارهابية لزعزعة أمن العاصمة عدن ، قائلا اننا لن ندع أي جهات سياسية او جماعات ارهابية تابعة لنظام صنعاء ان تهدم الانجاز الأمني في العاصمة الابدية عدن ولن نفرط بدماء ابطالنا الذين فدوا بارواحهم لتحقيق هذا النصر الذي كان شبه مستحيل حين استلمنا عدن بقيادة اللواء عيدروس الزبيدي واللواء شلال علي شائع وبأشراف مباشر من دولة الامارات العربية المتحدة .

مؤكداً ذلك باننا لن نقف مكتوفي الايدي وسوف نضرب بيد من حديد لاي قوى سياسية تستخدم العناصر الإرهابية كذريعة لتنفيد مشاريعها السياسية كأحداث المطار سابقا من اعمال تصفية للأسرى محذرا اننا لن نصمت لمثل تلك الاعمال واننا في حالة طوارئ وجاهزية قصوى على مدار 24 ساعة وتدريبات مكثفة لحماية العاصمة عدن ...

فريق مكافحة الإرهاب - أمن العاصمة عدن

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