فريق مكافحة الإرهاب في عدن يحذر اي مليشيات او قوى سياسية من استغلال الإرهابيين ك ذريعة لتنفيد اي مشاريع فوضوية حذر قائد مكافحة الإرهاب - أمن العاصمة عدن ، العقيد / يسران أبو حمزة اي مليشيات او قوى سياسية حزبية تخطط لاستغلال الإرهابيين كذريعة لتنفيد اي هجمات ارهابية لزعزعة أمن العاصمة عدن ، قائلا اننا لن ندع أي جهات سياسية او جماعات ارهابية تابعة لنظام صنعاء ان

الحضارمة من المال والأعمال الى التجنيد العسكري والأمني انتقدت مباشرة بعد اطلاعي علي كلمة محافظ حضرموت يوم السبت الماضي حول مشروع إعلان أقليم حضرموت واعتبرت الإعلان غير دستوري ومخالف لقرار مجلس الأمن الدولي رقم ٢٢١٦ وانا لازلت متمسك بصحة ما قلته في مقالي السابق ومع ذلك بإطلاعي لاحقاً علي نص البيان الختامي من

محمد العوذلي: هل يستطيع هادي تغيير محافظ مأرب؟ تساءل محمد نصيب العوذلي مدير عام لودر السابق هل بإمكان هادي إقالة محافظ مأرب سلطان العرادة ورئيس هيئة الاركان العامة محمد علي المقدشي ام ان شرعيته فقط على العاصمة عدن. وكتب العوذلي على فيس بوك" هل يستطيع هادي تغيير محافظ مأرب العرادة، والمقدشي ام ان شرعيته فقط في

الامارات تتهم هادي بالخيانة وتحذر من الطعن في الظهر. وجه وزير الدولة الاماراتي للشئون الخارجية نقدا لاذعا للرئيس عبدربه منصور هادي بعد اتخاذ الاخير لقرارات اقصت رموز المقاومة والكفاح المسلح من السلطة . معالي الوزير انور قرقاش قال في منشور موجه ضمنيا الى الرئيس هادي ان من قواعد العمل السياسي، أن تبني الثقة مع حلفائك ولا