محمد العوذلي: هل يستطيع هادي تغيير محافظ مأرب؟
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شبوه برس - متابعات - لودر أبين
الأحد 30 أبريل 2017 05:54 مساءً
تساءل محمد نصيب العوذلي مدير عام لودر السابق هل بإمكان هادي إقالة محافظ مأرب سلطان العرادة ورئيس هيئة الاركان العامة محمد علي المقدشي ام ان شرعيته فقط على العاصمة عدن.
وكتب العوذلي على فيس بوك" هل يستطيع هادي تغيير محافظ مأرب العرادة، والمقدشي ام ان شرعيته فقط في عدن مجرد سؤال؟".
وكان الرئيس هادي قد اصدر قرارا بإبعاد الزبيدي وتعيين بدلا عنه عبدالعزيز المفلحي.
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