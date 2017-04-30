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الامارات تتهم هادي بالخيانة وتحذر من الطعن في الظهر.

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شبوه برس - خاص - ابوظبي
الأحد 30 أبريل 2017 05:44 مساءً

 

وجه وزير الدولة الاماراتي للشئون الخارجية نقدا لاذعا للرئيس عبدربه منصور هادي بعد اتخاذ الاخير لقرارات اقصت رموز المقاومة والكفاح المسلح من السلطة .

معالي الوزير انور قرقاش قال في منشور موجه ضمنيا الى الرئيس هادي ان من قواعد العمل السياسي، أن تبني الثقة مع حلفائك ولا تطعن في الظهر .

واضاف : ان قراراتك يجب ان تكون بحجم قدراتك، وأن تقدم المصلحة العامة على الخاصة.

 

وتشهد العلاقة السياسية بين دول التحالف وخاصة الامارات والرئيس هادي توترا غير مسبوق بعد قرارات جمهورية اصدرها هادي وقضت باقالة المحافظ الزبيدي والوزير بن بريك واحالة الاخير للتحقيق .

 

وتسببت القرارات بغضب شعبي غير مسبوق متصاحب مع بيانات لقوى سياسية وثورية واخرى بالمقاومة اجمعت على رفض تلك القرارات واصفة اياها بالقرارات الاقصائية التي تصب في مصلحة جماعة الاخوان المسلمين - الاصلاح في اليمن .

 

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