لا لتسليم عدن لحزب الاصلاح : استعدادات بمحافظات الجنوب لمظاهرات عارمة وإقامة مخيمات في الساحات

دعوات للحافظ عدن بعدت تسليم عدن للإصلاح.. استعدادات بمحافظات الجنوب لمظاهرات شعبية عارمة وإقامة مخيمات في ساحات العاصمة عدن

دعت قوى الثورة الجنوبية مساء اليوم الجمعة، كافة شعب الجنوب الى التوجه للعاصمة عدن للمشاركة في مظاهرات الغضب الجنوبية وإقامة المخيمات في ساحة الحرية بخورمكسر بعدن، رفضا لقرارات عبدربه منصور هادي التي تعيد الأمور الى المربع الأول في الجنوب.

ودعا الحراك الجنوبي والمقاومة الجنوبية في محافظات أبين والضالع ولحج وعدن جميع افراد واطياف الشعب الجنوبي للمشاركة الفاعلة في " الغضب الشعبي الجنوبي التي ستشهدها العاصمة عدن بدءاً من يوم غد السبت.

وفي شبوة وحضرموت، أعلن الحراك الجنوبي لانصاره عن الخروج في مظاهرات غاضبة في المحافظتين، وتوجه من يستطيع الى العاصمة عدن للمشاركة في المظاهرات التي سيتم تدشينها غداً في ساحة الحرية بخور مكسر.

ودعا المجلس الأعلى للحراك الثوري الجنوبي لتحرير واستقلال الجنوب، في بيان عاجل صدره مساء الجمعة 28 ابريل 2017م، كافة شعب الجنوب الى افشال قرار عزل محافظ عدن وقائد المقاومة الجنوبية المناضل اللواء عيدروس قاسم عبدالعزيز الزبيدي ، وغيره من القرارات التي تريد القوى العابثة ان يعيدوا من خلالها الاحتلال اليمني على ارض الجنوب.

واكد ان افشال القرار يجب ان يكون من خلال المظاهرات والمسيرات والحشود الشعبية . كما دعا دول التحالف العربي الى مساعدة الشعب العربي في الجنوب ضد القوى التي تحاول اعادة اﻻرهاب والتطرف والعدوان والغزو والاحتلال للجنوب، وعدم التفريط بالنصر الذي تحقق ليس فقط ضد نظام الاحتلال اليمني بل وضد التوسع اﻻيراني الشيعي في عدن خاصه والجنوب عامة.

وقال البيان، ويدعو المجلس شعب الجنوب الى تحويل ساحة العروض مكانا حاشدا وفاعلا وملتقى متواصل ودائم ومستمر وتكون ايام غضب بنفس الساحة لأبناء شعب الجنوب العظيم ابتداء من يوم غدا السبت..

وكان أصدر المجلس الأعلى للحراك الثوري لتحرير واستقلال الجنوب، بيانا لجماهير الجنوب، قال فيه أن قرار عزل محافظ العاصمة عدن المناضل اللواء عيدروس قاسم عبدالعزيز الزبيدي يعد بمثابة إعلان حرب جديدة على الشعب العربي في الجنوب واعادة الوضع الذي كان قبل 2015م للسيطرة على المحافظات التي تحررت من قوات نظام الاحتلال اليمني بمساعده من دول التحالف العربي الى الحالة التي كانت تحت الإحتلال اليمني من جديد..

وأضاف المجلس في بيانه، ان هذ العبث السياسي واللعب بحياة المواطنين الجنوبين مرفوض من المجلس جمله وتفصيل ،بل ويدين هذه اﻻعمال الغير مسؤولة والهادفة الى الغاء كل اﻻنتصارات التي تحققت بالشراكة مع دول التحالف العربي لعاصفة الحزم بقيادة المملكة العربية السعودية واﻻمارات العربية المتحدة والمقاومة والجيش الجنوبيان.

واعلن المجلي الأعلى للحراك، تضامنه المطلق مع الوزير هاني بن بريك أكد رفضه للقرار المجحف بحقه وبحق سمعته ونضاله المشرف اثناء التصدي للغزو الحوثي وحلفاءه على الجنوب المدعوم من ايران.

ووجه المجلس دعوة الى دول التحالف العربي قال فيها: يدعو المجلي الأعلى للحراك الجنوبي في هذ السياق اﻻمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وباقي دول التحالف العربي الى تحمل مسؤوليتها الأخلاقية والأدبية وما تمليه عليها القوانين واﻻعراف الدولية الى ايقاف هذ العمل الخطير الذي سوف يؤدي الى نتائج ﻻ تحمد عقباها في المرحلة القادمة..

وقال المجلس في بيانه، يدعو المجلس جميع الجنوبين الموجودين في التشكيلات اﻻمنية والعسكرية الى اخذ الحيطة والحذر وتوحيد الصفوف مما يخطط له اعداء الشعب العربي في الجنوب من اقتتال داخلي على ارض الجنوب. كما يدعو المجلس اﻻعلى للحراك الثوري القائد عيدروس الزبيدي وزملائه الى الثبات والصمود وعدم تسليم العاصمة عدن لقوى الإصلاح ونظام الاحتلال، ويدعو في نفس الوقت كل المكونات والقوى السياسية وكل من تعز عليه قضية الشعب العربي في الجنوب والى رص الصفوف وتوحيد الجهود في هذه اللحظة العصيبة من نضال شعبنا والالتفاف حول قيادته والمقاومة الجنوبية الباسلة وعدم التفريط بدماء الشهداء وكل الدماء الطاهرة التي سالت من اجل عزة وكرمة وحرية واستقلال شعب الجنوب.

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