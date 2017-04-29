أبناء ‘‘يافع الحد‘‘ سلطة محلية ومجلسي الحراك الثوري والمقاومة يرفضون قرار هادي بحق الزبيدي

عقد صباح السبت 29 ابريل 2017م اجتماع لقيادة السلطة المحلية ومجلسي الحراك الثوري والمقاومة الجنوبية بمديرية الحد يافع ناقشوا فيه المستجدات الاخيره المتمثله في بعض قرارات صادرة عن رئاسة الشرعية في 27 ابريل 2017م وهي بتوقيتها هذا لها مقصدها ومغزاها الرابط لاعلان 27 ابريل 1994م يوم اعلان الحرب على الجنوب من قبل ماسميت بالشرعية في ذلك الوقت وان اختلف الزمان والطريقة.

ان القرارات التي صدرت هي قرارات سياسية محضه استهدفت قضية الجنوب وشعبه البطل وقواه الحراك الجنوبي ومقاومته المسلحه وخلال ابعاد الرموز القياديه للمقاومه من مواقعها الادارية ممثله بالاخ اللواء عيدروس الزبيدي وغيره من القيادات ولم تكن تلك القرارات الا نتيجة لاعمال الشرعية بقواها المختلفه التي عملت على محاربة تلك القيادات وعملت جاهده على افشال اي جهود لهم واضهارهم بالقيادة العاجزه حتى تصل الى مبتغاها في تلك القرارات ومع هذا فان تلك القيادات قد حققت نجاحآ ملموس ومحسوس في محاربة الارهاب والحفاظ على الامن ومحاولة توفير الخدمات وعلية فاننا نؤكد التالي:

1 - يؤكد الاجتماع عن الرفض لتلك القرارات السياسية التي لم تستهدف تلك الرموز القياديه بحد ذاتها بل استهدفت قضية شعب الجنوب ومقاومته الباسله وحراكه السلمي التي ناضلت وقاتلت من اجل تحرير الجنوب واستقلاله واستعادة دولته ونعلن عن وقوفنا الى جانب اللواء عيدروس الزبيدي وكل القيادات الجنوبية المستهدفه من قبل الشرعية والقوى المعاديه .

2 - يؤكد الاجتماع استعداد ابناء الحد للمشاركة الفاعله مع كل ابناء الجنوب في التعبير عن الرفض لتلك القرارات بالطرق والوسائل وفقآ لتوجيهات القيادات المركزية.

3 - يناشد الاجتماع كل ابناء الجنوب والمقاتلين خارج حدود الجنوب على العودة للدفاع عن الجنوب وحمايته من القوى التي تستهدف قضيته وهدفه المنشود .

4 - يطالب الاجتماع دول التحالف العربي بتصحيح العلاقه المشتركه مع المقاومه الجنوبية والحراك الجنوبي وبنائها على اسس صحيحه التي تكفل تحقيق اهداف قوى التحالف في هزيمة المد الرافضي العفاشي وتحقيق تطلعات شعب الجنوب في بناء دولته.

5 - يطالب الاجتماع قيادات مكونات الجنوب ومقاومته المسلحه بالتقييم الواقعي والشفاف لوضعنا القائم والاستفادة من ذلك التقييم في ترتيب اوضاعنا في الجنوب بما يمكنا من تجاوز اي تأثير من مثل تلك القرارات.

6 - يؤكد الاجتماع على تنفيذ القرارات المتخذه والمرتبطه في نشاطنا داخل المديرية.

المجد والخلود للشهداء

الشفاء للجرحى

الحرية للمعتقلين

صادر عن اجتماع قيادة السلطة المحلية ومجلسي الحراك الثوري والمقاومه الجنوبية بمديرية الحد يافع محافظة لحج

السبت 29 ابريل 2017

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