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قائد مقاومة شبوه ‘‘عبدالعزيز الجفري‘‘ يشيد بدور الزبيدي ويدعوه لقيادة المقاومة

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شبوه برس - خاص - عتق
السبت 29 أبريل 2017 11:40 مساءً

 

أصدر الشيخ عبدالعزيز الجفري قائد المقاومة الجنوبية في شبوة بيانا فيما يلي نصه :

تابعنا القرار الذي اصدرة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي يوم أمس الخميس

(السابع والعشرين من ابريل) والتداعيات والتطورات التي أعقبت هذا القرار على مستوى الساحة الوطنية والنضالية ومجالس المقاومة الجنوبية في مختلف مناطق ومدن الجنوب العربي المحتل ..

ومن منطلق ان الوفاء للرجال الصادقين وفاء للوطن فإن رجال المقاومة الجنوبية في محافظة شبوة وهم الذين لايزالوا يقدمون التضحيات في ساحات المواجهة مسطرين اروع ملاحم التضحية والفداء بصمت وبدون ضجيج دفاعآ عن الوطن وعزتة وكرامته يؤكدون ان القائد عيدروس الزبيدي هو القائد الاعلى للمقاومةالجنوبيةوسيظل سواء كان محافظآ لعدن او عاد لصفوف المقاومة مستبشرين خيرآ كثيرآ من ان عودته الى صفوف المقاومة الجنوبية قائد فذا وعسكريا محنك ستعطينا دفعة معنوية قوية وتضيف إلينا حيوية متجددة نحن اليوم بأشد الحاجة لها.

((فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا)) النساء 19

ان إستمرار القائد عيدروس الزبيدي محافظاً لعدن أو انتقالة الى مكان اخر من جبهات وساحات النضال الوطني لم يكن ذلك ليؤثر في همته ولا في مواقفة النضالية الصادقة التي عهدناها ويعلمها الجميع .. العدو قبل الصديق ان صدق.

بل ان إعفائة من مهمة إدارته لعدن سيزيل من على كتفة كثير من المسؤوليات الاداريه التي تعرضت لكثير وكثير جداً من المؤامرات والدسائس الحزبية الخبيثة التي لايهمها الوطن بقدر ماسعت جاهدة لتظهرة عاجزاً عن ادارة العاصمة عدن للتقليل من محبة الناس له وتمسكهم به كقائد للمقاومة الجنوبية ورمز من الرموز الوطنية التي تعقد عليها الآمال في إستعادة الوطن، فعملت تلك القوى ليلا ونهاراً وبشتى الوسائل الاعلامية التحريضية والدسائس السياسية الخبيثة وبما تملكة من شرعية زائفة لتحقيق هذا الهدف لكنهم لم يفلحوا فلقد ظل القائد صامداً صابراً يوصل هو ورفاقه الليل بالنهار ليخفف عن ابناء عدن ماهم فيه من ضنك العيش.

نحي بفخر واعتزاز صمود القائد عيدروس قائد المقاومة الجنوبية. ونثمن تثميناً عالياً ماقدمة محافظاً لعدن التي تسلم امرها وهي فوهة بركان حقيقي تشتعل ناراً وقتلاً وارهاب فما هدأ ولا استكان حتى ثبت الأمن فيها وأوجد الأمان وزرع الثقة والطمأنينة في قلوب ابناء عدن .. وفي سبيل ذلك قدم كوكبة من اخوانة ورفاقة شباب الوطن فداء وتضحية وسعى لتثبيت دعائم الحياة المعيشية لأهالي عدن وشاركهم معاناتهم وعمل بكل مايستطيع وقدم كل يملك.

فتحية تقدير وشكر وعرفان لهذا القائد البطل الذي لايمكن للوطن ان يستغني عنة بل ان وطننا الجنوبي اليوم هو بأمس الحاجه للقائد عيدروس الزبيدي حراً من قيود الالتزامات الادارية والمسؤوليات الوظيفية..

ان رجال المقاومة الجنوبية في شبوة وابطالها الاحرار يجددون العهد الصادق للوطن الغالي وللشهداء الابرار انهم على الدرب سائرون وللعهد وافون نصر أوشهادة.

السلام والرحمة والمجد والخلود في جنات الخلود لشهدائنا الابرار.

والشفاء العاجل لجرحانا الابطال.

والنصر القريب والحرية المنشودة لوطننا الحبيب.

 

اخوكم عبدالعزيز ين عبدالرحمن الجفري

قائد المقاومة الجنوبية شبوة.

 

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