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السبت 29 أبريل 2017 07:41 مساءً

قرارات الشرعية في عدن تمهد الطريق لعودة عفاش بوجهه القبيح

ياسر اليافعي
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لمن اراد ان يفهم فقط :

تحدثنا ان ما يجري في عدن هو صراع سياسي، عقب اتفاق قوى سياسية في الرياض بعد تحرير عدن ويهدف الى الوقوف ضد القيادات الجنوبية والامارات وإعادة رموز لنظام السابق الإصلاح والمؤتمر وإعطاء الفتات للحركات الإسلامية السياسية .

 

هذا الصراع اخذ ابعاد مختلفة تارة حرب إعلامية قذرة وأخرى استخدام ادواتهم ونفوذهم لتعذيب المواطن، أي استخدام ملف الخدمات، وعندما  فشلت كل ذلك لجأوا الى استخدام أموال الدولة لتقوية نفوذهم وتشكيل الوية عسكرية وشراء السلاح وتهريبة الى عدن، وكان الهدف تفجير صراع مسلح يهدف الى حصار لواء جبل حديد التابع لعيدروس وقوات الحزام الأمني .

 ولكن هذه الخطوة تم رصدها واصرت السعودية والامارات على رفض ذلك التصعيد وطالبت بإخراج هذه الالوية الى خارج عدن واشراكها في الجبهات والإبقاء على لواء واحد فقط لحماية الرئيس .

هنا شعرت هذه القوى ان اوراقها مُزقت جميعها ولم يبقى امامها الى امر واقع وفرض قرار الإقالة لـ عيدروس، وهو ما فعلوه، وبدون التشاور مع شركائهم في السلطة المحلية والمقاومة والتحالف .

باختصار قرار الإقالة هو رد على إصرار السعودية والامارات اخراج الوية الحماية الرئاسية خارج عدن، ومنع تسليحها بالسلاح الثقيل .

هذه النقطة جعلت هذه القوى تشعر انها ضعفت للغاية وان مشاريعها ستنتهي في عدن في ظل بقاء القيادات الجنوبية في السلطة واشراف الامارات على الأمن في عدن، لذلك لجأت الى خطوة استباقية تبعثر فيها كل الأوراق وهي اقالة محافظ عدن والشيخ هاني بن بريك .

طبعاً الاغبياء فقط هو من يصدق ان سبب الإقالة فشل عيدروس في الخدمات، الفشل الحقيقي هو لـ علي محسن الأحمر الذي ينهب ملايين الريالات السعودية شهرياً ولم يحقق أي انجاز حتى صرواح في مأرب لم يستطيع تأمينها، وهو فشل لـ ابن دغر الذي وصلت له 400 مليار ريال لم يتمكن من دفع رواتب الناس ولا دفع الميزانيات التشغيلية للمحافظات .

باختصار الصراع سياسي بامتياز وبعد عيدروس سيأتي الخبجي ثم بن بريك في حضرموت وهكذا .

لكن تذكروا اذا الشرعية استطاعت اذلالكم وهي هاربة كيف ستتصرف اذا عادت وحكمت فعلياً، بكل تأكيد سنرى عفاش بوجهه القبيح يكرر نفسه في الجنوب .

#ياسر_اليافعي

 

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