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السبت 29 أبريل 2017 07:40 مساءً

لنعمل على التحريض الشعبي لاخراج الناس للساحات سلميا..

اديب السيد
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فرصة لن تعوض لاعادة التلاحم الشعبي الجنوبي...

لا يهمنا هنا عودة عيدروس كمحافظ او منحه منصبا اخر.. ما يهم هو استغلال الامر لاعادة اللحمة الجنوبية لقوتها.. ومواجهة شعب الجنوب للاخوان وشلة العيسي ومعاشيق..

 

يعني بدلا ان كانت المواجهة بين الضالع وشلة بن عرب والعيسي والتي تصنف ( ابين).. الان ستتحول المواجهة بين شعب الجنوب وشلة المؤتمر المؤيد للشرعية والاصلاح..

 

 وهذا يعيد التلاحم الشعبي الجنوبي الى مساره الصحيح... ويبقي الثورة الجنوبية متقدة.. والزخم الثوري مشتعل..

 

انها فرصة لمواجهة مشروع الاقاليم، وتحجيم نفوذ هادي وشلته.. وحتما سيغادرون معاشيق.. ولن تقبلهم السعودية مرة اخرى.. لانهم فشلوا في كل مهامهم... وخلقوا وضعا متوترا في عدن والجنوب.. بحماقاتهم  واستفزازاتهم... ولن ينالوا الا ما يستحقون من شعب الجنوب بعد ان نفذ صبره عليهم...

 

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