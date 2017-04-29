بن بريك يتفاجأ بوكالة الانباء سبأ وهي توزع خبر مباركته لقرارات هادي وفقا لمصادر قريبة من المحافظ بن بريك فان مسئولين في مكتب الرئيس هادي اتصلوا به وبمحافظ شبوة احمد لملس الموجود حاليا في المكلا كما اتصلوا باللواء البحسني العائد مساء امس الى المكلا وطلبوا منهم توجيه رسائل مباركة وتأييد لقرارات الرئيس هادي الخاصة باقالة عيدروس وبن بريك

ولن تكون حضرموت بمنأى عن حماقاته .. هذا الكائن المعاق لا ينتظر منه مسار آمن للوطن. فهو لا مستقبل له في صنعاء، ولم يبق له سوى أن يمارس عبثه في عدن (ولن تكون حضرموت بمنأى عن حماقاته). لست بصدد قرار إقالة الزبيدي وتعيين المفلحي، فهذه شرعية الزمن الخطأ، والرجل الخطأ. ليكن، ليقل من يشاء، ويعين من يشاء، فهو

قرارات الشرعية في عدن تمهد الطريق لعودة عفاش بوجهه القبيح لمن اراد ان يفهم فقط : تحدثنا ان ما يجري في عدن هو صراع سياسي، عقب اتفاق قوى سياسية في الرياض بعد تحرير عدن ويهدف الى الوقوف ضد القيادات الجنوبية والامارات وإعادة رموز لنظام السابق الإصلاح والمؤتمر وإعطاء الفتات للحركات الإسلامية السياسية . هذا الصراع اخذ ابعاد

لنعمل على التحريض الشعبي لاخراج الناس للساحات سلميا.. فرصة لن تعوض لاعادة التلاحم الشعبي الجنوبي... لا يهمنا هنا عودة عيدروس كمحافظ او منحه منصبا اخر.. ما يهم هو استغلال الامر لاعادة اللحمة الجنوبية لقوتها.. ومواجهة شعب الجنوب للاخوان وشلة العيسي ومعاشيق.. يعني بدلا ان كانت المواجهة بين الضالع وشلة بن عرب والعيسي والتي