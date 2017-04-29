التفاف جنوبي وعربي غير مسبوق حول القائد اللواء عيدروس.

الجنوبيين اليوم بعد ان تم ازالت الحرج من التحالف يلتحمون ويقررون مستقبل وطنهم بأنفسهم ويتحدون الصعاب ويبدون استعدادهم لأسواء الاحتمالات والمواجهات مع عصابات الاحتلال اليمني.

فمنذ منتصف ليلة الجمعه وخلال اقل من ٢٤ ساعة تمكنا من رصد الالتفاف الجنوبي الجنوبي وحتى اصطفاف عربي مع الجنوب حيق وصل الى منزل القائد اللواء / عيدروس الزبيدي العديد من القيادات الجنوبية من قيادات المقاومة وقيادات المكونات الحراكية والشعبية والقبلية ومنهم :-

١) قيادات بارزة من مديرية لودر ابين.

٢) قيادات من يافع.

٣) قيادات الحزام الامني بعدن.

٤) قيادات الحزام الامني بأبين.

٥) قيادات من السلطة المحلية بالحد يافع.

٦) قيادات من الحراك الجنوبي بشبوة يتقدمهم رئيس الحراك الثوري بشبوة العميد ناصر حويدر.

٧) قيادات وشخصيات بارزة من الشعيب ومنطقة خله مسقط راس المفلحي.

٨) قيادات الحراك الجنوبي في مديرية الوضيع مسقط راس هادي.

٩) قيادات حراكية ومقاومة من ردفان والمسيمير.

١٠) قيادات من المقاومة الجنوبية بالمنصورة ومدينة الشعب.

١١) قيادات الحراك من كريتر والمعلا.

والعديد من القيادات الذي لم نتمكن من رصدها وكلها اكدت للقائد عيدروس الزبيدي من انها رهن إشارتة وهي مستعدة بالمال والرجال لاي قرار يتخذة.

وفي المقابل ادانت عشرات البيانات قرار رئيس حكومة الاحتلال باقالة قيادات المقاومة الجنوبية والتحالف ممثله في الزبيدي وبن بريك وكان اهم تلك البيانات بيانات :-

١) المجلس الاعلى للحراك الثوري الجنوبي من العاصمة عدن الذي طالب الزبيدي وبقوة بعدم تسليم المحافظة للاحتلال مهما كلف ذلك من تضحيات.

٢) مجلس الحراك الثوري الجنوبي بحضرموت دعا فيه الى السيطرة على الارض وبالذات العاصمة عدن وبقوة.

٣) الجالية الجنوبية بالمملكة العربية السعودية ودول الخليج الذي دعا بيانهم الى الزحف نحو عدن واكد على الدعم السياسي والمالي لاي قرار يتخذ من قبل القائد الزبيدي.

٤) المجلس الاعلى للمقاومة الجنوبية حيث اكد انه بانتضار التوجيهات من القائد الاعلى الزبيدي .

٤) الجاليات الجنوبية في امريكا الذي طالبت الزبيدي بعدم التنازل والتفريط بالعاصمة عدن لصالح حزب الاصلاح.

٥) الجالية الجنوبية في الكويت كذلك حيث اعتبرة توقيت ابعاد قيادات المقاومة المنتصرة الوحيدة بالحرب بانه هيانة للشعب الجنوبي وتضحياته وطالبت بطرد حكومة الشرعية من عدن فوراً.

٦) قيادة امن العاصمة عدن اكدت انها لن تستلم اي توجيهات الا من رئيس اللجنة الامنية العليا عيدروس الزبيدي.

٧) مجالس الحراك في جيشان والوضيع مسقط راس هادي اكدت على وقوفها بجانب الزبيدي بالسلاح والرجال.

٨) مجلس الحراك الثوري بالمهره ادان تصرفات هادي الاصلاحية ودعا الى التصدي لها بقوة المقاومة الحنوبية الذي تصدت للحوثي وعفاش.

٩) قيادة قوات الحزام الامني لحج ردفان يافع اعلنت رفع جاهزيتها للدرجة القصوى موكدة انها في كامل الجاهزية لاي قرار يتخذ.

١٠) قيادة محور لحج العند اعلنت في بيان لها استعدادها القتالي الشامل مع تعزيز جبهتي كرش والصبيحة.

١١) مجلس الحراك الثوري بسقطرى قال ان استهداف الزبيدي هو استهداف للجنوب وللإمارات العربية المتحدة الذي بذلت الغالي والرخيص من اجل الشرعية التي اثبتت انها فاسدة ولصوصية.

.. والعديد من المكونات والهيئات الذي اعلنت وقوفها وتضامنها المطلق مع الزبيدي وبن بريك ومنها :-

١٢) نقابة المعلمين الجنوبيين.

١٣) قيادة السلطة المحلية في مديرية الحد يافع.

١٤) قيادة قوات الطوارى بشبوة.

١٥) قيادات الحراك في وادي حضرموت.

١٦) قيادات المقاومة الجنوبية في الصبيحة.

١٧) قيادة حرس الحدود في سناح الضالع.

١٨) قبائل بالحاف شبوة .

١٩) قبائل باكازم ابين.

٢٠) قبائل الحوشبي المسيمير لحج.

والعديد من المكونات والقبائل الجنوبية.

كما ادانت الكثير من القيادات الجنوبية وغير الجنوبية قرار هادي ومنهم :-

١) الرئيس علي سالم البيض.

٢) المحلل السياسي السعودي ابراهيم آل مرعي.

٣) القيادي الجنوبي البارز / احمد عمر بن فريد.

٤) قائد شرطة دبي اللواء / ضاحي خلفان.

٥) وزير الشؤن الخارجية الاماراتي/ انور قرقاش.

٦) المحلل العسكري والسياسي الكويتي / فهد الشليمي.

٧) الاعلامي الجنوبي البارز/ لطفي شطارة.

٨) القيادي الجنوبي / يحي غالب.

٩) الشيخ اليمني والمعارض البارز / علي العتيبي ابوقاسي.

١٠) الشيخ والمرجعية الجنوبية عبدالرب النقيب الذي اعتبر في بيانة قرار حكومة الاحتلال بانه خيانة وتأمر ضد التحالف العربي.

١١) وكيل محافظة لحج البكري ادان تصرفات الشرعية الهاربة ودعاء كل ابناء يافع ورفان والصبيحة ولحج كاملاً للإحتشاد في عدن وتحت إمرة قائد المقاومة الجنوبية عيدروس الزبيدي.

والعديد من القيادات والمكونات الجنوبية الذي وصلت الى منزل الزبيدي وكذلك اصدرة العديد من البيانات.

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