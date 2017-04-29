تظاهرات غاضبة لمواطنين جنوبيين في عدن للتنديد بقرارات الرئيس هادي الاخيرة
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شبوه برس - خاص - عدن
السبت 29 أبريل 2017 04:43 مساءً
احتشد المئات من مواطني مدينة المعلا ومحافظة عدن صباح اليوم في مسيرة جماهيرية للتنديد بالقرارات الجمهورية الاخيرة .
وطاف المئات من المواطنين الشارع الرئيسي بالمعلا لرفض قرار الاطاحة بالمحافظ عيدروس الزبيدي والوزير هاني بن بريك .
المواطنون الذين احتشدوا لليوم الثاني على التوالي اكدوا رفضهم للقرارات الجمهورية الاخيرة واصفينها بقرارات تخص جماعة الاخوان المسلمين - حزب الاصلاح .
ورفع المواطنون لافتات دون عليها " المقاومة والحراك كتلة سياسية واحدة , تقف مع مع القائد عيدروس الزبيدي وتعلن رفضها القاطع لقرارات شرعية الاصلاح " .
و من المتوقع ان يرتفع حدة الغضب الشعبي ضد القرارات الجمهورية في ضوء دعوات لقوى ومكونات سياسية لرفضها .
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