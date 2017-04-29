مقتل 3 اشخاص بغارة جوية يشتبة بانتمائهم الى تنظيم القاعدة في شبوه
المزيد
كاريكاتير
شبوه برس - خاص - عتق شبوه
السبت 29 أبريل 2017 04:33 مساءً
قتل ثلاثة أشخاص يعتقد بإنتمائهم لتنظيم القاعدة في قصف لطائرة بدون طيار في منطقة غرير بمديرية الروضة بمحافظة شبوة.
وقالت مصادر لـ شبوه برس - أن غارة جوية لطائرة بدون طيار يعتقد بأنها أمريكية استهدف سيارة نوع فيتارا في منطقة تقع بين قريتي غرير ولماطر بمديرية الروضة, وبلدة غرير هي منطفة عبدالعزيز حبتور الموالي لعفاش والحوثيين.
واضاف السكان ان الغارة أدت الى مقتل الأشخاص الثلاثة الذين كانوا على متن السيارة فيما لا تزال النيران تشتعل بالسيارة.
اتبعنا على فيسبوك