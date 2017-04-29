تظاهرات غاضبة لمواطنين جنوبيين في عدن للتنديد بقرارات الرئيس هادي الاخيرة احتشد المئات من مواطني مدينة المعلا ومحافظة عدن صباح اليوم في مسيرة جماهيرية للتنديد بالقرارات الجمهورية الاخيرة . وطاف المئات من المواطنين الشارع الرئيسي بالمعلا لرفض قرار الاطاحة بالمحافظ عيدروس الزبيدي والوزير هاني بن بريك . المواطنون الذين احتشدوا لليوم

حزب الرابطة يستنكر إقالة الزبيدي ويعلن وقوفه إلى جانبه ويكشف أسرار عن القرار دان حزب رابطة أبناء الجنوب العربي واقعة إقالة محافظ عدن السابق اللواء عيدروس الزبيدي من منصبه معلنا تضامنه معه . وجاء ذلك في بيان اصدره الحزب وتلقى " شبوه برس" نسخة منه وجاء فيه : بسم الله الرحمن

مقتل 3 اشخاص بغارة جوية يشتبة بانتمائهم الى تنظيم القاعدة في شبوه قتل ثلاثة أشخاص يعتقد بإنتمائهم لتنظيم القاعدة في قصف لطائرة بدون طيار في منطقة غرير بمديرية الروضة بمحافظة شبوة. وقالت مصادر لـ شبوه برس - أن غارة جوية لطائرة بدون طيار يعتقد بأنها أمريكية استهدف سيارة نوع فيتارا في منطقة تقع بين قريتي غرير ولماطر بمديرية الروضة,

إقرار إقامة مليونية في المكلا تأييد ومباركة لمخرجات مؤتمر حضرموت الجامع تم يوم السبت في المكلا إقرار إقامة حشد مليوني في مدينة المكلا تأييدًا ومباركة لمخرجات مؤتمر حضرموت الجامع من قرارات وتوصيات . واتخذت اللجنة التحضيرية للفعالية في اجتماعها اليوم برئاسة "علي عبدالله الكثيري" عدد من الترتيبات والمهام لتنفيذ هذه المليونية بمشاركة مختلف