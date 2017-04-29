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إقرار إقامة مليونية في المكلا تأييد ومباركة لمخرجات مؤتمر حضرموت الجامع

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شبوه برس - خاص - المكلا
السبت 29 أبريل 2017 04:21 مساءً

 

تم يوم السبت في المكلا إقرار إقامة حشد مليوني في مدينة المكلا تأييدًا ومباركة لمخرجات مؤتمر حضرموت الجامع من قرارات وتوصيات .

واتخذت اللجنة التحضيرية للفعالية في اجتماعها  اليوم برئاسة "علي عبدالله الكثيري" عدد من الترتيبات والمهام لتنفيذ هذه المليونية بمشاركة مختلف المديريات .

 

وأقرت اللجنة بأن يكون شعار المليونية (مؤتمر حضرموت الجامع يمثلنا) تأكيدًا على ما حققه المؤتمر ومخرجاته من إجماع والتفاف مجتمعي واسع لأطياف المجتمع الحضرمي كافة بشرائحه القبلية والمدنية ومكوناته السياسية والحزبية واتحاداته النقابية والمهنية والاجتماعية والشعبية ومنظمات المجتمع المدني.

 

وشكلت اللجنة لجان لها تختص بالجوانب التنظيمية والحشد والتواصل والأمن والخدمات والشباب والاعلام إضافة إلى لجنة نسائية ولجان فرعية في المديريات على أن يتم تشكل لجان مماثلة في مديريات الوادي والصحراء .

 

ودعت اللجنة التحضيرية كافة أبناء حضرموت إلى المشاركة والتفاعل مع هذا الحشد المليوني الذي سيحدد موعده في وقت لاحق لإظهار صورة حضارية وسلمية لمدى الترابط والالتفاف المجتمعي الداعم لمخرجات مؤتمر حضرموت الجامع التي تضمنت طموحات وتطلعات أبناء حضرموت كافة في حياة كريمة وبيئة صحية آمنة مستقرة تحقق النهوض السياسي والاقتصادي والاجتماعي .

*من صلاح بوعابس

 

 

 

 

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