مصادر : تغيير وشيك بنقل القائد البحسني إلى المنطقة العسكرية الثالثة بمأرب

قالت مصادر خاصة ان الرئيس عبدربه منصور هادي اتخذ عدد من القرارات بينها قرار بنقل القيادي الجنوبي فرج بن سالمين البحسني من المنطقة العسكرية الثانية الى المنطقة العسكرية الثالثة بمأرب للزج به في جبهات القتال هناك.

ويهدف قرار نقل البحسني والزج به في مأرب، ضمن خطة لإضعاف محافظ حضرموت اللواء احمد بن بريك، تمهيداً لإقالته.

ويسعى حزب الاصلاح لتنفيذ خطة عبر الرئيس هادي، للسيطرة على المحافظات الجنوبية، او ادخالها في فوضى من خلال استهداف رموزها السياسية والعسكرية والامنية التي صمدت خلال فترة الحرب.

*- شيوه برس – يافع نيوز

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