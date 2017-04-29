‘‘المقدشي‘‘ و ‘‘بن دغر‘‘ ... إلى الأووووت قريبا !!

نشرنا في موقع "شبوه برس" في وقت متأخر من مساء البارحة خبرا منقولا عن موقع "براقش نت" التابع للسياسي اليمني الشيخ محمد بن ناجي الشايف مفاده أن قرارا للرئيس هادي قد صدر يقضي بتعيين اللواء عبد الغني جميل رئيسا لمجلس الوزراء خلفا لاحمد عبيد بن دغر والذي قام "براقش نت" بمسحه والإعتذار عنه لاحقا :

"شبوه برس" يؤكد أن حكومة أحمد عبيد بن دغر بكاملها في طريقها إلى الإقالة قريبا نظرا للفشل الذريع المتراكم الذي يعتبر أكبر منجزاتها ومثال من ذلك فشلها في توصيلها مرتبات الموظفين في عدن مناطق الأخرى وموت الموظفين على أبواب مكاتب البريد إنتظارا لمرتباتهم وتسريب الأموال بالمليارات إلى الانقلابيين في صنعاء وتم حجزها في منطقة الضالع الحدودوية مع اليمن بعد استلام الحكومة لـ 400 مليار ريال يمني طبعت في روسيا.

كما يؤكد "شبوه برس" أن قرار الإقالة سيشمل اللواء محمد المقدشي رئيس هيئة الأركان اليمني الذي فشل على مدار أكثر من عامين ونصف في تحقيق أي منجز عسكري يذكر في المواجهة مع الانقلابيين رغم التسليح العالي الكفاءة والتجهيزات الضخمة التي وضعت تحت تصرفه مع عدم إغفال نجاحه في تكديس ثروات هائلة من مخصصات المعركة مع عفاش والحوثيين .

نص الخبر الذي سبق نشره "شبوه برس" منقولا عن براقش نت :

هادي يركل بن دغر ويعين عسكري يمني رئيس للوزراء

علم من مصادر مطلعة إن رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي أصدر قرارا بتعين اللواء عبد الغني جميل رئيسا لمجلس الوزراء خلفا لاحمد عبيد بن دغر وفقا لموقع "براقش نت" .

وكان علي جميل قد شغل منصب وزير دولة امين العاصمة صنعاء.

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