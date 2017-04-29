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قوى سياسية تحرك عناصرها في الجنوب : شهيد و 8 جرحى في هجوم إرهابي على نقطة تابعة للحزام الأمني بلحج

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شبوه برس - خاص - العسكرة لحج
السبت 29 أبريل 2017 10:41 صباحاً

 

فيما أعتبره مراقبون جزء من الحملة السياسية والاعلامية لهدف خلخلة الصف الجنوبي بعد القرارات الأخيرة للدنبوع شنت عناصر إرهابية تستغل سياره هجوم إرهابي على نقطة أمنية للحزام الأمني بمنطقة العسكرية مساء أمس الجمعة 28_ابريل_2017م

وهاجم المسلحين النقطة الأمنية الساعة العاشرة من مساء الأمس ودارت أشتباكات استمرت لساعتين خلفت شهيد يدعى محمد عبد الله عمر بالاضافة لثمانية جرحى آخرين

 

وفي الرواية أن مسلحين يستغلون سيارة صغيرة هاجموا النقطة العسكرية بمساندة آخرين يتمترسون في الجبال وعند قيام أحد الأطقم بدورية في المنطقة تم استهدافه الأمر الذي ادى لانقلابه واصابة عدد من الجنود كانوا على متنه

واستطاعت قوات الحزام الامني بسط سيطرتها على الوضع وأسر ثلاثه من العناصر الإرهابية واحتجاز سيارتهم

 

وفي تصريح "خاص" قال قائد قوات الحزام الأمني بالعسكرية سالم النقيب انه تعرض ونائبة لاستهداف مباشر ومحاولة إغتيال كادت ان تودي بحياتهم لولا لطف الله

واعترف مهاجمين كانوا ضمن المجموعة المهاجمه أنهم كانوا يخططون لعملية اغتيال القائد سالم النقيب بمنطقة العسكرية .

 

 

*- جمال محسن الردفاني – العسكرية لحج

 

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