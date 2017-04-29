سفير ألمانيا الاتحادية : يكشف عن عيون مسلطة على عدن

كشف سفير إحدى الدول الأوروبية الكبرى لدى اليمن عن وجود تركيز على عدن، دون إيضاح تفاصيل أو طبيعة ذلك التركيز وهويته وأهدافه.

وقال السفير الألماني لدى اليمن اندرياس كيندل في تغريدة له على موقع (تويتر) أمس: "العيون على عدن"، ولم يشر إلى مقصده أو العيون المسلطة على عدن أو المنتظر من عدن لتكون العيون عليها.

وجاءت تغريدة السفير الألماني لدى اليمن كيندل بشأن عدن، بالتزامن مع غموض يكتنف الساحة السياسية الجنوبية خصوصاً عقب إصدار رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، مساء الخميس، سلسلة قرارات شملت تعيين عبدالعزيز المفلحي محافظاً لعدن خلفاً للواء عيدروس الزُبيدي وتعيين الأخير بمنصب سفير في وزارة الخارجية وإعفاء وزير الدولة عضو مجلس الوزراء هاني بن بريك من منصبه وإحالته للتحقيق لأسباب غير معروفة.

*-شبوه برس – عدن برس

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