صحيفة اماراتية تفتح النار على مثلث التحالف الشيطاني (القاعدة والحوثي والاخوان)

رغم كل التناقضات المذهبية والسياسية، إلا أن التحالف قوي وواضح في اليمن بين الحوثيين وحليفهم المخلوع صالح من جانب، والتنظيمات الإرهابية ممثلة بالقاعدة من جانب ثالث، فيما يأتي الإخوان كضلع ثالث في هذا التحالف الشيطاني.

والعداء المشترك الذي تبديه هذه الأطراف الثلاثة للشرعية والتحالف العربي الذي يدعمها مهد لهذا التحالف أن يكون بين الأضلاع الثلاثة تعاوناً ميدانياً برعاية ودعم إيراني على أمل فرض حالة من الفوضى في اليمن يمكن أن تمتد إلى باقي دول المنطقة أو على الأقل إطالة أمد النزاع وحالة عدم الاستقرار في هذا البلد.

وتشير معطيات ما يحدث على الأرض في اليمن إلى أن الاتفاق بين الحوثيين والإخوان ممثلين بحزب الإصلاح بعيد تماماً عن الحسابات الحزبية والمذهبية طالما أنهما وجدا من يريد الخير لهذا البلد ويعمل على تقويض مخططاتهم التدميرية، حيث يشترك الجانبان في الموقف حيال قضايا سياسية مشتركة كثيرة، وهي ليست وليدة اللحظة، ولكن ذلك منذ أمد بعيد.

وبحسب تقارير دولية لم يكن اللقاء الذي تم بين قيادات الإصلاح وزعيم الحوثيين في صعدة عام 2014 هو لمحاولة منع انزلاق اليمن في أتون الحرب والفوضى بل تم التوافق بين الجانبين، تتعلق بإدارة الحرب التي شنتها ميليشيات الحوثي وقوات صالح على محافظات جنوبية وإغراقها في مستنقع الجماعات الإرهابية، وإبعاد الرئيس هادي عن أي مشهد سياسي في البلاد. وفي الإطار نفسه كان دور صالح في هذا التحالف هو العمل على دعم التنظيمات الإرهابية، وفي مقدمتها القاعدة وفروعه لتنفيذ التفجيرات والهجمات في المناطق التي حررتها الشرعية من أجل الإبقاء على حالة الفوضى والذعر بين الآمنين اليمنيين. إضافة إلى ذلك، فإن التنسيق بين «الإخوان» و«القاعدة» واضح تماماً، خاصة أن هناك دلائل تشير إلى وجود ترابط كبير بين الجماعة والتنظيم، الذي يعد امتداداً لفكر الإخوان.

على صعيد آخر أكد الإخوان تحالفهم مع الحوثيين في العلن عندما أعلنوا في نوفمبر 2014 «فتح صفحة جديدة مع الحوثيين وطي صفحة الماضي»، في أول تحالف علني لهم مع الجماعة التي ظلت تحاربهم لسنوات على أساس طائفي. وكان «الإصلاح» أعلن بالفعل تحالفه مع صالح عقب سيطرته والحوثيون على صنعاء.

وفي الإطار نفسه كشفت وثائق عثرت عليها قوات الشرعية بعد سيطرتها على مواقع حوثية في صعدة، أن الإخوان شاركوا إلى جانب الانقلابيين في الحرب ضد الشرعية، وتمثلت هذه الوثائق في بطاقات مقاتلين ينتمون إلى «الإخوان».

غير أن مثل هذا التحالف لا يمكن أن يحقق أهدافه، وذلك نتيجة صراعه الواضح على السلطة بين الأضلاع الثلاثة، فالخلافات بين المخلوع صالح والحوثي واضحة تماماً وتتمثل في العمل على دعم نفوذ كل جانب على حساب الآخر خاصة في صنعاء. وبالنسبة للإخوان فمعروف عنهم انتهازيتهم للمواقف واستغلال الأزمات التي تحدث واستثمارها لصالح أعضائه، وتعزيز مواقفهم ومصالحهم داخلياً وخارجياً، بعيداً عن مصلحة الشعب اليمني. أما تنظيم القاعدة فإنه يواجه بضربات عنيفة من قبل قوات الشرعية والتحالف العربي والولايات المتحدة وباتت قدرته في تنفيذ مؤامراته خاصة في المدن المحررة ضعيفة.

*- الاتحاد

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