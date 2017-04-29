منذ
الشارع الجنوبي يعتبر قرارات الرئاسة استهدافاً لمشروعه السياسي والمقاومة
  عكست عودة خطبة الجمعة يوم أمس إلى الشارع الرئيسي في مديرية المعلا بقلب محافظة عدن شعور الشارع الجنوبي في عدن بأن القرارات المفاجئة لرئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي تستهدف مشروعه السياسي ورموز مقاومته.   كما تعكس عودة خطبة الجمعة للشارع الرئيسي بمثابة تعبير عن غضب
منذ 3 دقائق
قوى سياسية تحرك عناصرها في الجنوب : شهيد و 8 جرحى في هجوم إرهابي على نقطة تابعة للحزام الأمني بلحج
  فيما أعتبره مراقبون جزء من الحملة السياسية والاعلامية لهدف خلخلة الصف الجنوبي بعد القرارات الأخيرة للدنبوع شنت عناصر إرهابية تستغل سياره هجوم إرهابي على نقطة أمنية للحزام الأمني بمنطقة العسكرية مساء أمس الجمعة 28_ابريل_2017م وهاجم المسلحين النقطة الأمنية الساعة العاشرة
منذ 11 دقيقه
سفير ألمانيا الاتحادية : يكشف عن عيون مسلطة على عدن
  كشف سفير إحدى الدول الأوروبية الكبرى لدى اليمن عن وجود تركيز على عدن، دون إيضاح تفاصيل أو طبيعة ذلك التركيز وهويته وأهدافه.   وقال السفير الألماني لدى اليمن اندرياس كيندل في تغريدة له على موقع (تويتر) أمس: "العيون على عدن"، ولم يشر إلى مقصده أو العيون المسلطة على عدن أو
منذ 14 دقيقه
صحيفة اماراتية تفتح النار على مثلث التحالف الشيطاني (القاعدة والحوثي والاخوان)
  رغم كل التناقضات المذهبية والسياسية، إلا أن التحالف قوي وواضح في اليمن بين الحوثيين وحليفهم المخلوع صالح من جانب، والتنظيمات الإرهابية ممثلة بالقاعدة من جانب ثالث، فيما يأتي الإخوان كضلع ثالث في هذا التحالف الشيطاني. والعداء المشترك الذي تبديه هذه الأطراف الثلاثة
منذ 19 دقيقه
مقاومة المنصورة بعدن ترفض قرار هادي الإستفزازي
  بيان صادر عن قيادة المقاومة الجنوبية في مديرية المنصورة.   نعلن دعمنا ومساندتنا للمحافظ عيدروس قاسم الزبيدي ضد محاولات إستهدافه من قبل حزب الإخوان واننا في المنصورة نقف مع المحافظ عيدروس الزبيدي ولن نعترف بقرارات اخوانية الغرض منها الفتنه بين ابناء الوطن الواحد وشق
الرئيسية اخبار المحافظات مقاومة المنصورة بعدن ترفض قرار هادي الإستفزازي
اخبار المحافظات

مقاومة المنصورة بعدن ترفض قرار هادي الإستفزازي

المزيد
كاريكاتير
شبوه برس - خاص - عدن
السبت 29 أبريل 2017 10:25 صباحاً
عيدروس الزبيدي في الجبهة

 

بيان صادر عن قيادة المقاومة الجنوبية في مديرية المنصورة.

 

نعلن دعمنا ومساندتنا للمحافظ عيدروس قاسم الزبيدي ضد محاولات إستهدافه من قبل حزب الإخوان واننا في المنصورة نقف مع المحافظ عيدروس الزبيدي ولن نعترف بقرارات اخوانية الغرض منها الفتنه بين ابناء الوطن الواحد وشق الصف الجنوبي و ان تجمعنا اليوم وخروجنا صفا واحدا من مديرية المنصوره هو اعلان رفضنا القاطع لاستهداف المقاوم الثائر رجل الميدان الزبيدي.

ونحن مستعدين للتصعيد بخطوات قادمه اذا لم يتم التراجع عن تلك القرارات الاخوانية البحثه وسنجتمع جميعا بكل شرائحنا للوقوف صفا بجانب اللواء الزبيدي.

فحينما خرج شباب العاصمة عدن للدفاع عن عاصمتهم من ابشع احتلال عفاشي حوثي غادر جعلهم يطمئنون ان ارضهم تحررت من وصاية صنعاء واحزابها والى الابد وللأسف ان الغدر الذي حصل باقالة قادة جنوبيين وتجريدهم من سلطاتهم لهو دليل واضح على تقطع كل السبل للوصول الي حل سياسي سلمي مع الذي يصر على الامساك بكل مفاصل الدولة واخونتها وعدم السماح للقوي السياسية الجنوبية الاخرى بالمشاركة في السلطة الا تحت جناح تنظيم الاخوان والذي ادى الى اهدار تام لجهود مكافحة الارهاب والسعي المستمر لخدمة المواطن ومحاولة قذرة لاستمرار لنهب موارد الدولة الاقتصادية وتقطيع اوصال عدن عسكريآ عبر جهات مشبوهة غالبيتها تنتمي للاخوان ، ومن ثم مواصلة سياسة الارهاب لاخضاع البقية باشعال الحروب في كل من عدن والمحافظات الجنوبية الاخرى.

وبخروجنا اليوم بعد صلاة الجمعة فنحن نبارك هذه الخطوة الشعبية الداعمة للقيادة الجنوبيه الصادقة والتي تؤكد فيها مواصلتها للنضال ضد شرعية الاخوان وبرفعها لسقف العمل المدني الجماهيري بالمظاهرات، والإضرابات، والانتفاضات، والمسيرات الاحتجاجية لتنتهي برفض مطلق لتحكم الاخوان بمصير عدن . وندعو في نفس الوقت بروح وطنية صادقة كل أحزاب المعارضة، والجبهات السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، وأجسام ومنظمات الشباب، واتحادات المرأة، والنقابات العمالية، واتحادات الطلبة بعدم الاستماع إلي إعلام شرعية الاخوان المضلل واسطوانته المشروخة في الحفاظ علي مكتسبات الوطن والمواطنين التي أضاعها بمغامراته الطائشة في صنعاء وفشل بتحريرها وعدم الاستجابة إلي قرارته “الاكروباتية” التي يريد بها كسب مزيدا من الوقت وخلق قاعدة سياسية واجتماعية ليمارس نهجه القديم في الإقصاء والتهميش لكل الجنوبيين .

 

صادر عن قيادة المقاومة الجنوبية في المنصورة .

 

اتبعنا على فيسبوك

حفظ طباعة