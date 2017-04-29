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اخبار المحافظات

نفي حضرمي لإرسال المحافظ ‘‘بن بريك‘‘ برقية تأييد لإقالة الزبيدي محافظ عدن

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شبوه برس - خاص - المكلا
السبت 29 أبريل 2017 10:22 صباحاً

 

نفى المحافظ بن بريك ما أعلنته وكالة سباء من اعلان تايدة لقرارات هادي باقالة محافظ عدن والوزير بن بريك يكشف عن ان قوى داخلية وخارجية تقف بجانب رفض قرارات هادي بل ومواجهتها بشتى الوسائل

 

وقال الصحفي الحضرمي "صبري سالمين بن مخاشن" في رسالة بعثها إلى "شبوه برس" جاء فيها :

ما تتعرض له محافظات الجنوب المحرر من هجمات وحملات شرسة اعلاميا وسياسيا من قبل مايسمى شرعية هادي لو وجه نصفها لتحررت صنعاء

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نفى المحافظ بن بريك ما أعلنته وكالة سباء من اعلان تايدة لقرارات هادي باقالة محافظ عدن والوزير بن بريك يكشف عن ان قوى داخلية وخارجية تقف بجانب رفض قرارات هادي بل ومواجهتها بشتى الوسائل .

الامور لن تكون مثل ما اعتقدوا

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فشلت الشرعية والاصلاح في تحرير صنعاء وتعز فذهبوا لزعزعة الاراضي المحررة والجنوب لتغطية فشلهم واشعال حروب بين قوى التحالف والقوى المتحالفة معهم واولها قوى الحراك لصالح الحوثي وعفاش وتكشف عن استراتيجية وتحالف خطير بينهما

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اعلن بن بريك بان اي موقف او قرار حضرمي يعود للاجماع الحضرمي وقواها الفاعلة

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ماحققة بن بريك لحضرموت هو انتزاع وفرض كرامة القرار الحضرمي وهو انجاز لن يتراجع عنه الحضارم

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دخل الحراك في تحالف مع شرعية هادي والتحالف العربي في حربهم ضد الحوثي وعفاش ووفق اتفاقيات ووعود غير معلنة لوضع حلول تلبي مطالب الجنوبين ودولتهم القادمة لم يتحقق منها اي شي .

 وكما يبدوا ان صمت القائد عيدروس الزبيدي بعد اكثر من 24ساعة من اقالتة محافظا لعدن وعدم تحديد موقفة بالقبول او الرفض وترك الراي العام في ضبابية ويواكبها دعوات لتظاهرات شعبية لرفض القرار تخفي ان هناك مواقف غير سلمية وغير هادئة للقبول بسهولة قرار الاقالة وان هناك اكثر من موقف يدرس للرد واعلان الموقف .

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