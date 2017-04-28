هادي يركل بن دغر ويعين عسكري يمني رئيس للوزراء علم من مصادر مطلعة إن رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي أصدر قرارا بتعين اللواء عبد الغني جميل رئيسا لمجلس الوزراء خلفا لاحمد عبيد بن دغر وفقا لموقع "براقش نت" . وكان علي جميل قد شغل منصب وزير دولة امين العاصمة صنعاء.

عاجل : الملك سلمان يلتقي الرئيس اليمني هادي في جدة علم موقع "شبوه برس" أن جلالة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز سيلتقي الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي هذه الليلة في مدينة جدة حيث يقيم جلالته . وعلم "شبوه برس" من مصادر سياسية في عدن أن موضوع القرارات الأخيرة للرئيس هادي المثيرة للجدل ستكون على طاولة

الشارع الجنوبي يعتبر القرارات الرئاسية استهدافاً لمشروعه السياسي ورموز المقاومة عكست عودة خطبة الجمعة اليوم إلى الشارع الرئيسي في مديرية المعلا بقلب محافظة عدن شعور الشارع الجنوبي في عدن بأن القرارات المفاجئة لرئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي تستهدف مشروعه السياسي ورموز مقاومته. كما تعكس عودة خطبة الجمعة للشارع الرئيسي بمثابة تعبير عن غضب

الخبير العسكري آل مرعي : بن بريك لم يطعن التحالف ولم يسرق اموال المساعدات العسكرية او الانسانية في ثاني رد من محلل وخبير عسكري عربي على إقالة الوزير هاني بن بريك واحالته للتحقيق قال العقيد ابراهيم آل مرعي ان بن بريك كان له دور بارز ومحوري في استقبال دول التحالف ، وهيأ لاستقبال رأس الجسر وعملية الابرار في عدن ولا ينكر ذلك الا جاهل. وأكد ال مرعي في سلسلة تغريدات تنصف