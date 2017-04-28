الشارع الجنوبي يعتبر القرارات الرئاسية استهدافاً لمشروعه السياسي ورموز المقاومة

عكست عودة خطبة الجمعة اليوم إلى الشارع الرئيسي في مديرية المعلا بقلب محافظة عدن شعور الشارع الجنوبي في عدن بأن القرارات المفاجئة لرئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي تستهدف مشروعه السياسي ورموز مقاومته.

كما تعكس عودة خطبة الجمعة للشارع الرئيسي بمثابة تعبير عن غضب شعبي من قرارات الشرعية أمس بتغيير محافظ عدن اللواء عيدروس الزُبيدي، كون المصلين حملوا أعلام الجنوب وصور اللواء الزُبيدي للتعبير عن غضبهم من قرار إقالته المفاجئ.

وحمّل المصلين حزب الإصلاح أسباب التسخين سواءً حول الشرعية في الرياض أو ضد السلطة المحلية في عدن.

*- لطفي شطارة

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