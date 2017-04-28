ضرورة الحفاظ على بحر المشراف في المكلا من الردم

قلتها سابقاً وأكررها اليوم.. لايجب القبول بأي أستحداثات تطمس أخر معالم المكلا القديمة..

بحر المشراف هو أخر متنفس بحري طبيعي للمكلا القديمة.. والشاطئ الذي يتم اليوم كبسه لصالح أحد المستثمرين.. كان المقصد الوحيد المتبقي لسكان المكلا القديمة وحي السلام..

ندعم وبقوة توجهات السلطات بحضرموت في إنعاش وتنمية قطاع الإستثمار، ونؤكد على أهمية هذا التوجه لدعم الإقتصاد المحلي لحضرموت .. لكن ألا يمكن ان يحدث هذا إلا بطمس معالم مكلانا، بالتأكيد هنالك حلول بديلة..

والأجدر للسلطة هو سحب الاراضي والمخططات التي صرفت أبان النظام السابق للمتنفذين والمقربين والمستثمرين الذين لم ينفذوا اي شي منذ سنوات سوى البسط على أراضي الدولة بحجة الاستثمار ظام

هذه مدينتنا وهذه هويتها.. يفترض بنا أن نحافظ عليها..

هذا رائي.. وهذه قناعتي..

*- محمد اليزيدي – صحفي حضرمي

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