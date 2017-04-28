بعد الأطاحة به من منصبه .. الزبيدي يرفض منصب سفير في الخارجية
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شبوه برس - خاص - عدن
الجمعة 28 أبريل 2017 07:15 مساءً
قال مصدر إعلامي مقرب من اللواء عيدروس قاسم الزبيدي بانه رفض المنصب الجديد الذي اوكل اليه بعد الاطاحة به من منصبه كمحافظ لعدن .
وقال المصدر المقرب ان الزبيدي ابلغ الرئيس هادي برفض المنصب نهائيآ .
وأكد المصدر لـ شبوه برس - ان الزبيدي استقبل القرار بشكل طبيعي ولم تظهر عليه اي ردة فعل تجاه القرار .
المصدر أوضح ان الزبيدي أن موقعه شاغرا في ساحات الدفاع عن الجنوب في ميادين عديدة تنتظره ، وأكد انه لن يتخلى المبادئ التي طالمآ كان مقاومآ مدافعآ عنها حتى تحقيق كامل تطلعات الشعب في الجنوب التي قدم من أجلها قوافل من الشهداء
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