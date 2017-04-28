بعد الأطاحة به من منصبه .. الزبيدي يرفض منصب سفير في الخارجية

قال مصدر إعلامي مقرب من اللواء عيدروس قاسم الزبيدي بانه رفض المنصب الجديد الذي اوكل اليه بعد الاطاحة به من منصبه كمحافظ لعدن .

وقال المصدر المقرب ان الزبيدي ابلغ الرئيس هادي برفض المنصب نهائيآ .

وأكد المصدر لـ شبوه برس - ان الزبيدي استقبل القرار بشكل طبيعي ولم تظهر عليه اي ردة فعل تجاه القرار .

المصدر أوضح ان الزبيدي أن موقعه شاغرا في ساحات الدفاع عن الجنوب في ميادين عديدة تنتظره ، وأكد انه لن يتخلى المبادئ التي طالمآ كان مقاومآ مدافعآ عنها حتى تحقيق كامل تطلعات الشعب في الجنوب التي قدم من أجلها قوافل من الشهداء

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