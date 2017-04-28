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اليمن يتوحد ضد عيدروس الزبيدي والجنوب : السلطة المحلية في صنعاء تؤيد قرارات الرئيس هادي
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اخبار المحافظات

اليمن يتوحد ضد عيدروس الزبيدي والجنوب : السلطة المحلية في صنعاء تؤيد قرارات الرئيس هادي

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شبوه برس - خاص - صنعاء
الجمعة 28 أبريل 2017 07:07 مساءً

 

اكدت السلطة المحلية ومنظمات المجتمع المدني والقيادات العسكرية والأمنية والشخصيات الاجتماعية بمحافظة صنعاء تأييدها ومباركتها القرارات الأخيرة لفخامة رئيس الجمهورية.

وأعلنت في برقية لفخامة الرئيس تأييدها للقرارات ، معربة عن أملها بأن القيادات الجديدة ستكون رافدا جديدا لمسيرة البناء ومواجهة الإنقلاب واستعادة الدولة.

وأشارت البرقية الى عدم اغفال دور المحافظات المحررة وفي المقدمة عدن الباسلة وأبنائها وانها وبمساندة التحالف، تمثل الأرضية الصلبة التي ينطلق منها الجميع ويتباها بها أمام العالم بتحريرها بفضل جهود المخلصين والشهداء والجرحى وبحكمة الرئيس ودعم التحالف والصمود لابناء هذه المحافظات البطلة.

 

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