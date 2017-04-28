اليمن يتوحد ضد عيدروس الزبيدي والجنوب : السلطة المحلية في صنعاء تؤيد قرارات الرئيس هادي

الحراك الجنوبي في مسقط رأس هادي : استهداف القائد الزبيدي هو استهداف للمقاومة الجنوبية ورجالها الحقيقين أعلن الحراك الجنوبي لتحرير واستقلال الجنوب في مديرية الوضيع محافظة ابين مسقط رأس الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وقوفه الكامل مع محافظ عدن السابق وقائد المقاومة الجنوبية اللواء عيدروس الزبيدي ورفض قرارات حزب الإصلاح التكفيري المفروضة على الرئيس هادي. وقال الأمين

ضرورة الحفاظ على بحر المشراف في المكلا من الردم قلتها سابقاً وأكررها اليوم.. لايجب القبول بأي أستحداثات تطمس أخر معالم المكلا القديمة.. بحر المشراف هو أخر متنفس بحري طبيعي للمكلا القديمة.. والشاطئ الذي يتم اليوم كبسه لصالح أحد المستثمرين.. كان المقصد الوحيد المتبقي لسكان المكلا القديمة وحي السلام.. ندعم

الشرعية تصدم الشارع الجنوبي في ذكرى الحرب على الجنوب في الوقت الذي كان ابناء الجنوب يترقبون بيانا للشرعية بذكرى اعلان الحرب على الجنوب واجتياحه في 27 ابريل 1994م من قوى تحالف العدوان الشمالي وفضح جرائمه وانتهاكاته للارض والانسان طيلة الثلاثة والعشرين السنة الماضية .. جاء بيان الشرعية صادم لتطلعات أبناء الجنوب والعاصمة عدن

بعد الأطاحة به من منصبه .. الزبيدي يرفض منصب سفير في الخارجية قال مصدر إعلامي مقرب من اللواء عيدروس قاسم الزبيدي بانه رفض المنصب الجديد الذي اوكل اليه بعد الاطاحة به من منصبه كمحافظ لعدن . وقال المصدر المقرب ان الزبيدي ابلغ الرئيس هادي برفض المنصب نهائيآ . وأكد المصدر لـ شبوه برس - ان الزبيدي استقبل القرار بشكل طبيعي ولم