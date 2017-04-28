مقتل انتحاري حاول التسلل الى معسكر قوات الطوارئ بالمنصورة لتفجير نفسه

قتل انتحاري فجر اليوم حاول التسلل الى معسكر المشاريع سابقاً ” معسكر الشهيد علي ناصر هادي حالياً” بالمنصورة بعدن.

وقال مصدر أمني في المعسكر ان انتحاريين اثنيين، حاولوا التسلل الى معسكر المشاريع لتفجير نفسيهما، عبر احزمة ناسفة وكانا يرتديان الزي العسكري، غير ان حراسة البوابة تمكنت من قتل احد الانتحاريين، فيما هرب الآخر ويجري البحث عنه.

وقتل الانتحاري الذي حاول مع رفيقه التسلل الى المعسكر، قبل ان يتمكن من تفجير نفسه عبر حزام ناسف كان يرتديه.

وفي اتصال مع العميد أبو اليمامة قائد اللواء الأول دعم وإسناد أكد بان قواته جاهزة للتصدي لكل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار عدن سواء من الإرهابيين أو غيرهم.

وأضاف أن معركتنا مع الإرهاب مستمرة حتى اجتثاث هذا الفكر المتطرف من بلادنا.

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