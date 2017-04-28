هادي والأحمر والإخوان المسلمون ينسفون جهود التحالف العربي بعدن ويسعون لتفجير الأوضاع وتقوية الإرهاب

صعّد تحالف عبدربه منصور هادي وعلي محسن الأحمر والاخوان المسلمون من هجومهم على دول التحالف العربي، وخاصة الإمارات العربية المتحدة التي تقود الى جانب السعودية التحالف لمواجهة مشروع إيران وميليشياتها الحوثيين وحليفهم المخلوع صالح، وتسعى إلى استقرار الأوضاع في عدن والمحافظات الجنوبية المحررة.

واصدر تحالف هادي والاحمر والإخوان مساء اليوم قراراً يعد بمثابة طعنة غادرة لكل الجهود الإماراتية التي بذلتها في تحرير عدن والمحافظات الجنوبية الى جانب المقاومة الجنوبية، وتمكنت من طرد مليشيات الحوثي والمخلوع صالح الموالية لإيران من كافة المحافظات الجنوبية وصولا الى الساحل الغربي لليمن .

واصدر هادي قراراً بإقالة محافظ عدن اللواء عيدروس الزبيدي، واعفاء وزير الدولة هاني بن بريك من منصبه وإحالته للتحقيق، وفقا لرغبات جماعة الاخوان المسلمين (حزب الإصلاح) .

واعدت مصادر سياسية قرارات هادي بمثابة نسف لكل جهود التحالف العربي، وسعي حثيث من قبل تحالف هادي والاحمر والاخوان لمضايقة الإمارات العربية المتحدة وإيقاف حربها ضد الجماعات الإرهابية والتي حققت فيها انتصارات كبيرة.

وأكدت المصادر السياسية، ان ما اقدم عليه هادي من قرارات، تضب في صالح الجماعات الإرهابية المرتبطة بالإخوان المسلمين وعلي محسن الأحمر، حيث تعطي تلك القرارات المفاجئة للجماعات الإرهابية فرصة إعادة الانتشار في عدن خاصة وانها باتت تتواجد داخل معسكرات تابعة لتحالف هادي والاحمر وتحت اسم ( الوية الحماية الرئاسية ).

وتتهم اطراف دولية قوات الحماية الرئاسية التابعة لهادي وعلي محسن الأحمر باحتضان جماعات إرهابية مدربة والتي تم ضمها لمعسكرات الحماية الرئاسية بوصاية من حزب الإصلاح ( الاخوان المسلمون باليمن) الذي تضعه دول عربية ضمن القائمة السوداء للإرهاب.

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