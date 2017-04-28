القاضي الجنوبي امين قنان: عودة الشخصيات القضائية المثيرة للجدل لا يوفر بيئة قضائية ‘‘نظيفة‘‘

قال القاضي الجنوبي امين ناصر قنان ان عودة بعض الشخصيات القضائية المثيرة للجدل لا يوفر بيئة قضائية "نظيفة" في المناطق المحررة ويثر اكثر من علامة سؤال على توجهات الشرعية تجاه بعض القضايا العادلة.

وقال قنان وهو عضو بالهيئة الادارية لنادي القضاة: ان الاصرار على فرض بعض الشخصيات الغير محبوبة من الشعب الجنوبي على راس القضاء وهي التي سجلت مواقف سياسية مثيرة ومنحازة ضد القضايا العادلة للشعب هو اصرار على "الفشل القضائي بل وتأسيس لمزيد من المظالم والاضطرابات.

وأضاف قنان : ان بعض الاسماء القضائية التي يراد لها ان تقود القضاء لا تناسب ما تحقق من مكاسب في الجنوب ولا واقعه الجديد وهي تمثل حقب كانت "تظلم الجنوب" وتصرح بذلك.

واختتم قنان :ان عودة هذه الاسماء المستفزة للشارع التي تتزامن مع دعوة بعض الاحزاب لتحريك ملف المعتقلين على ذمم الارهاب يدل على ان وراء الاكمة ما ورائها.

اتبعنا على فيسبوك