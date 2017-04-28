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الجمعة 28 أبريل 2017 03:49 صباحاً

السفير الأمريكي والتنبيه على الهوية الحضرمية !!

علي محمد السليماني
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هوية حضرموت اوجعتهم..

في  مطلع عام 2008م زار المستشار السياسي في السفارة الاميركية بصنعاء محافظة حضرموت والتقى في المكلا بعدد من الناشطين الحراكيين واستعرضوا معه القضية الجنوبية وابدوا استغرابهم من الموقف الاميركي المتجاهل للقضية الجنوبية العادلة وكان الرجل يصغي اليهم باهتمام حتى انهوا مالديهم من اسئلة  فرد عليهم قائلا: كما نشر في صحيفة الايام الغراء حينها بالقول :

 الوﻻيات المتحدة الاميركية تتابع الحراك الجنوبي ومايجري في الجنوب ولكنها كدولة عظمى تحرص على الامن والسلم الدوليين بحكم مسئولياتها كدولة عظمى وايضا تريد المحافظة على مصالحها وتخشى اذا تدخلت ان تتهم بالامبريالية والاستعمار ولكن متى ما استطاع الشعب في الجنوب ان يثبت ان له هوية مختلفة فانها ستتدخل مثل ما ساعدت شعب كوسوفو..

 

اذن الكلام واضح انفصال باسم جنوب اليمن او اليمن الديمقراطية امر مخالف لقواعد القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة.. والاخوة اليمنيون يعرفون هذه الحقيقة ومعهم بعض الاخوة الجنوبيين المتمسكين بالهوية اليمنية ..لهذا  كل الاطراف الوحدوية متمسكة باليمننة لمنع انفصال الجنوب..

 

 وقد كان الخوف من هوية الجنوب العربي واحضر لهم المؤتمر الجامع هوية حضرموت وهي أصوب وأعمق سيما بعد جدل التسميات الجهوية قي اليمن الجهوي.

 

 نعم لحضرموت العربية من المهرة شرقا الى المندب غربا - الجنوب العربي- الى جوار دولة اليمن العربية بجوار حسن ومصالح متبادلة بين الشعبين... الهوية ياشعب الجنوب العربي فيها تسريع خلاصك من عبث دويلات القبيلة والطائفة والعسكر في العربية  اليمنية

علي محمد السليماني

 

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