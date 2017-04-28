القيادة السياسية لدولة الإمارات توجه بحل معضلة الكهرباء بعدن وإستئناف المشاريع الإستراتيجية

وجهت القيادة السياسية لدولة الامارات العربية المتحدة ممثلة برئيس الدولة سمو الشيخ خليفة بن زايد حفظه الله و رعاه و الشيخ محمد بن زايد حفظه الله ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بضرورة السرعة بإستئناف المشاريع الاستراتيجية للبنية التحتية لعدن و المناطق المحررة وحل معضلة كهرباء عدن بأسرع وقت ممكن ، وقد إلتقى صباح هذا اليوم الاستاذ / مجيب الشعبي مدير عام مؤسسة كهرباء عدن بممثل الهلال الاحمر الاماراتي في عدن الاستاذ / خالد مسعود المزروعي وكان اللقاء إيجابياً و مثمراً للغاية .

وأضاف المزروعي أن الامارات مهتمة جداً بمعالجة مشكلة ملف الكهرباء وجميع مشاريع الخدمات على وجه السرعة ، وطلب المزروعي من الشعبي بسرعة موافاته خلال 24 ساعة بتصور يشمل حل جذري لمشكلة التوليد في محطات عدن لرفعها سريعاً لهيئة كهرباء و مياه أبوظبي التي تنتظر ذلك التصور للشروع في عملية إيجاد الحلول الأزمة لتخفيف من معاناة أهالي عدن و المحافظات المجاورة لها و المناطق المحررة ، وأضاف المزروعي أنه سيقوم برفع مقترحات و تصورات مؤسسة كهرباء عدن للجهات العليا بدولة الامارات العربية المتحدة و أن القيادة السياسية تتابع هذا الملف بإهتمام بالغ .

وحث المزروعي مسؤولي كهرباء عدن بضرورة وضع تصور لتشييد محطة مركزية تلبي حاجة عدن و المحافظات المجاورة من التيار الكهربائي و الخروج من أزمة الكهرباء المزمنة .

من جانبه ثمن مجيب الشعبي بالدور الذي قامت به دولة الامارات العربية المتحدة ممثلة بهلالها الاحمر وبالمواقف الأخوية التي لن تنسى أبدا ، حيث قدمت الامارات تلك المساعدات المباشرة لقطاع الكهرباء من دفع ديون لشركات بيع الطاقة ودفع رواتب الموظفين والتي بلغت بأكثر من 100 مليون دولار و شراء الوقود و كذلك القرض الاماراتي الذي وفر مواد ضخمة لشبكة الكهرباء من كابلات و محولات و قطع غيار لمحطات التوليد و الزيوت وغيرها ، ووعد الشعبي بالسرعة لرفع تصور و مقترحات بخصوص تشييد محطة كهرباء ضخمة بتمويل إماراتي ، وأضاف الشعبي أننا بحاجة لحلول مستدامة أما محطات شراء الطاقة فهي عبارة عن قنابل موقوتة .

وقد كرمت مؤسسة كهرباء عدن الهلال الاحمر الامارات بشهادة تقديرية عرفاناً منها بالدور الذي قامت به الامارات بمساعدة كهرباء عدن بإستعادة نشاطها و تطبيع الحياة بعد الحرب وحتى يومنا هذا ، كما كرمت كهرباء عدن الاخ ممثل الهلال الاحمر الاماراتي بعدن الاستاذ / خالد مسعود المزروعي لدوره البارز .

حضر اللقاء الاستاذ / نصر مكرد مدير المتابعة و العلاقات بادرة التوليد و الاستاذ / أحمد سعيد كرامة .

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