محلل سياسي : تساقطت الأقنعة وانكشفت الوجوه المريضة

قال الكاتب والمحلل السياسي أحمد سعيد كرامة ان القرارات الجمهورية التي أصدرها الرئيس هادي كانت بمثابة القشة التي أسقطت الأقنعة وانكشفت من خلالها الوجوه المريضة .حيث قال : رُبَّ ضارة نافعة ستتكشف وجوه الكثيرين من مريضي السلطة و عشاقها .

الزبيدي الذي رسخ الأمن بعدن بعدما تخلى عنها الكثيرون

الزبيدي من بأكتافه و سواعده جعل من معاشيق مقرا للرئيس و الحكومة الهاربة الجبانة الفاسدة .

كم من محاولة إغتيال تعرضتم لها ، كم طلقة رصاص أصابتكم وكم من قذيفة روعتكم ، لاشيء كنتم دائماً مع كل الخطوط تلعبون.

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