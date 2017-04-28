محلل سياسي : تساقطت الأقنعة وانكشفت الوجوه المريضة
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شبوه برس - خاص - عدن
الجمعة 28 أبريل 2017 03:28 صباحاً
قال الكاتب والمحلل السياسي أحمد سعيد كرامة ان القرارات الجمهورية التي أصدرها الرئيس هادي كانت بمثابة القشة التي أسقطت الأقنعة وانكشفت من خلالها الوجوه المريضة .حيث قال : رُبَّ ضارة نافعة ستتكشف وجوه الكثيرين من مريضي السلطة و عشاقها .
الزبيدي الذي رسخ الأمن بعدن بعدما تخلى عنها الكثيرون
الزبيدي من بأكتافه و سواعده جعل من معاشيق مقرا للرئيس و الحكومة الهاربة الجبانة الفاسدة .
كم من محاولة إغتيال تعرضتم لها ، كم طلقة رصاص أصابتكم وكم من قذيفة روعتكم ، لاشيء كنتم دائماً مع كل الخطوط تلعبون.
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