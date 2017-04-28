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اخبار المحافظات

برلماني جنوبي : عندما استلم عيدروس وشلال عدن لم يكن الرئيس ولا وزرائه يجرؤون على دخول المدينة

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شبوه برس - خاص - لندن
الجمعة 28 أبريل 2017 03:22 صباحاً

 

قال سياسي وبرلماني جنوبي : أن الذين يتحدثون عن إخفاق السلطة المحلية في عدن يتناسون ان عيدروس وشلال استلما إدارة عدن عندما لم يكن يجرؤ موظف صغير من موظفي الشرعية (ناهيك عن نائب وزير او وزير ولا رئيس الوزراء او رئيس الجمهورية) على دخول عدن وأن عدن كانت خرابة بكل المعاني .

 

وقال الدكتور عيدروس النقيب معلقا على قرارات هادي بابعاد محافظ عدن عيدروس الزبيدي : جاء قرار رئيس الجمهورية القاضي بالتعديلات الوزارية الاخيرة ليشعل مجموعة من المواقف المتباينة والمتناقضة.

مستشار صغير في وزارة الأعلام صرح لإحدى القنوات الفضائية بأن تغيير محافظ محافظة عدن جاء بعد إخفاق وفشل في إدارة محافظة عدن، وهذا الرأي هو موقف اصطفاف سياسي عريض من مؤيدي الشرعية الذين يعتقدون انهم قد حققوا انتصارا ساحقا باستبدال اللواء عيدروس الزبيدي .

 

وقال النقيب في موضوع منشور على صفحته : لم يعلق المعلقون ولم يتدحث المتحدثون عن تلك الحزمة الواسعة من القرارات التي شملت استبدال اكثر من ٤ وزراء بما في ذلك إحالة احدهم الى التحقيق وهذا يبين حالة الفوبيا التي يعيشها هؤلاء تجاه اسم عيدروس.

الذين يتحدثون عن إخفاق السلطة المحلية في عدن يتناسون ان عيدروس وشلال استلما إدارة عدن عندما لم يكن يجرؤ موظف صغير من موظفي الشرعية (ناهيك عن نائب وزير او وزير ولا رئيس الوزراء او رئيس الجمهورية) على دخول عدن وأن عدن كانت خرابة بكل المعاني، امنيا وإداريا وخدميا وفي كل المجالات تسرح فيها العصابات وتمرح كما تفعل الوحوش في الغابة، وقد بذل الرجل جهودا خارقة ليهيئ التربة لهؤلاء ليعودوا وينعموا بالأمان في عدن ، وتعرض لأكثر من خمس محاولات اغتيال نجا منها بإعجوبة.

 

لا يمكن في هذا المقام إلا التوجه بالتحية والتقدير لكل الجهود التي بذلها الأخ اللواء عيدروس الزبيدي طوال فترة إدارته لعدن وتمنياتنا له بالتوفيق والنجاح في مهامه الجديدة ونقول له أن البصمات التي تركتها في حياة عدن والعدنيين سوف لن تنمحي  أما التغيير من وظيفة إلى أخرى فهو امر طبيعي عند شخص نذر نفسه للوطن وربما ستكتشف ذات لحظة انك انت الكسبان من هكذا تغيير.

 

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